Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel porno kijken? Je lichaam reageert misschien juist minder op seksuele prikkels

Mensen die vaak porno kijken, reageren lichamelijk minder sterk op signalen dat er iets seksueels aankomt. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Siegen, gepubliceerd in Biological Psychology.

Hoewel ze erotische beelden nog steeds als prettig ervaren, vertoont hun lichaam minder tekenen van opwinding vooraf. Volgens de onderzoekers komt dit omdat de mensen meer óf heftigere prikkels nodig om hebben om hetzelfde gevoel te krijgen.

Porno en verslaving: andere werking dan gedacht

De twee onderzoekers Johannes Finke en Tim Klucken wilden weten of veelvuldig pornogebruik vergelijkbaar werkt met verslavingsmechanismen. Een populaire theorie stelt dat verslaafde mensen juist gevoeliger worden voor triggers die een beloning voorspellen. Maar in dit onderzoek zagen de wetenschappers het tegenovergestelde: minder sterke lichamelijke reacties op zulke signalen.

De deelnemers doorliepen twee testsessies, één met visuele beloningen (erotische foto’s) en één met auditieve beloningen (seksuele geluiden). In beide gevallen kregen ze neutrale patronen te zien die soms gevolgd werden door een beloning of juist een onaangename prikkel.

Tijdens de tests werden onder andere de grote van de pupillen en de snelheid van de reacties en reflexen gemeten, samen met vragenlijsten over seksueel gedrag. Zo konden de onderzoekers zien hoe sterk iemand reageerde op signalen die seksueel materiaal voorspelden.

Minder lichamelijke opwinding, maar wél meer waardering

Mensen die vaker porno kijken of masturberen, lieten een kleinere pupilreactie zien bij signalen voor erotische beelden. Ook nam die reactie minder toe na herhaalde blootstelling. Opvallend genoeg vonden ze de beelden juist prettiger dan anderen, ondanks minder lichamelijke opwinding.

Volgens hoofdonderzoeker Finke ondersteunen de resultaten het idee dat sommige mensen juist minder gevoelig zijn voor seksuele beloningen, waardoor ze vaker porno kijken om hetzelfde effect te bereiken. Of dit een aangeboren eigenschap is of een gevolg van langdurig gebruik, is nog niet duidelijk.

Vorige Volgende

Reacties