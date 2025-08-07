Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Kleding gekrompen in de was? Dit is de enige wetenschappelijk bewezen methode die écht werkt om het te herstellen

Zelfs als je de wasinstructies goed leest, kan het je overkomen dat je favoriete kledingstuk gekrompen uit de wasmachine komt. Nu denk je misschien dat het niet meer te redden is, maar als we een onderzoeker moeten geloven, is er één gouden tip om je gekrompen was weer te herstellen.

Dr. Nisa Salim, onderzoeker aan de Swinburne University of Technology in Australië, houdt zich bezig met de wetenschap achter textielvezels. En wat haar betreft zouden meer mensen dat moeten doen: het kan je namelijk helpen om vervelende wasongelukken te voorkomen óf te herstellen. Want zelfs als een kledingstuk dusdanig is gekrompen dat je het niet meer past, is er volgens haar toch nog hoop om het te redden.

Kleding gekrompen? Zo herstel je het

In een interview met The Conversation legt ze uit dat er een simpele methode is om kleding die gekrompen is in de was weer netjes op te rekken, zonder dat het kledingstuk gaat ‘flubberen’. „Het kan helpen om een deel van het verloren volume weer terug te winnen, waardoor de kleding weer draagbaar wordt. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is de volgende stappen te volgen:

Pak een emmer of een teiltje en vul deze met lauw water, gemengd met haarconditioner of babyshampoo. Gebruik ongeveer een eetlepel per liter.

Laat het kledingstuk zo’n 10 tot 15 uur in het water weken.

Vervolgens haal je het kledingstuk uit water en rek je het voorzichtig weer terug in de originele vorm.

Laat het plat drogen onder lichte druk, bijvoorbeeld door het aan een droogrek te hangen.

Wetenschappelijke verklaring

Maar wat is nu de wetenschappelijke verklaring achter deze methode? Volgens Dr. Nisa Salim heeft het allemaal te maken met de vezels waaruit kleding bestaat. Veelvoorkomende textielvezels, zoals katoen en linnen, zijn gemaakt van planten en zijn van nature onregelmatig en gekreukt. Tijdens de textielproductie worden deze vezels daarom mechanisch getrokken, uitgerekt en gedraaid om ze weer recht te trekken en uit te lijnen, waardoor er lange, gladde draden ontstaan. Maar als deze vezels worden blootgesteld aan hitte, vocht of mechanische belasting – zoals in een wasmachine – hebben ze de neiging om te ontspannen en weer terug te keren naar hun natuurlijke staat.

„Dit vezelgeheugen is de reden waarom sommige stoffen zo gemakkelijk kreuken en waarom sommige zelfs na het wassen kunnen krimpen”, aldus Dr. Salim. „Haarconditioners en babyshampoos bevatten chemicaliën die kationische oppervlakteactieve stoffen worden genoemd. Deze smeren de vezels tijdelijk, waardoor ze flexibeler worden en je alles weer voorzichtig op zijn plaats kunt trekken.”

