Goedkoop is lang niet altijd duurkoop: dure T-shirts scoren slecht in duurzaamheidstest

Denk je dat een duur T-shirt automatisch langer meegaat? Dan heb je het waarschijnlijk mis. Een studie van de Universiteit van Leeds laat zien dat goedkope T-shirts verrassend vaak de duurzaamste keuze zijn, en dat prijs lang niet altijd iets zegt over kwaliteit.

Uit het onderzoek bleek dat goedkope shirts in veel gevallen langer meegaan dan hun veel duurdere tegenhangers. Zelfs het duurste shirt uit de test, een designerexemplaar van bijna 400 pond, presteerde aanzienlijk slechter dan meerdere shirts van minder dan 15 pond.

Goedkoop kan goed zijn

Voor het onderzoek werden 47 T-shirts getest, afkomstig van zowel fast fashion-ketens als luxemerken. Elk shirt werd vijftig keer gewassen en gedroogd volgens een standaard wasprogramma op 30 graden. Daarna beoordeelden de onderzoekers de kleding op krimp, verkleuring, pluizen en de algehele uitstraling.

De uitkomsten verrasten zelfs de onderzoekers: zes van de tien best presterende shirts kostten minder dan 15 pond, dat is zo’n 17 euro. De allerduurste eindigde op plaats 28. Een T-shirt van slechts vier pond versloeg moeiteloos shirts die zes tot tien keer zoveel kosten. De conclusie is helder: prijs zegt weinig over kwaliteit. De merknamen van de verschillende T-shirts zijn onbekend.

Synthetische vezels scoren beter

Wat de best scorende T-shirts met elkaar gemeen hadden, is het materiaal. Shirts met een combinatie van katoen en synthetische vezels, zoals polyester, polyamide of elastaan, hielden hun vorm beter, krimpten minder en toonden minder slijtage na herhaaldelijk wassen. Pure katoenen shirts presteerden gemiddeld slechter, vooral als ze in de droger belandden.

Toch waren er uitzonderingen. Vier van de top tien T-shirts bestonden volledig uit katoen. Belangrijk daarbij was de afwerking en de dikte van de stof. Dikkere katoen blijkt een stuk slijtvaster dan dunne katoenen basics, maar is wel gevoeliger voor krimp.

Let op de stof

De onderzoekers benadrukken dat duurzaamheid vooral afhangt van de ontwerpkeuzes. Het gaat er niet om hoeveel je uitgeeft, maar hoe slim een kledingstuk is samengesteld. Kleding kan tegen een stootje zonder dat je er diep voor in de buidel hoeft te tasten. Consumenten die lang met hun T-shirts willen doen, doen er goed aan om te letten op materiaalsamenstelling, dus een combinatie van katoen, polyester, polyamide of elastaan) in plaats van op het logo of prijskaartje.

Die keuze is belangrijker dan ooit, want de textielindustrie produceert wereldwijd enorme bergen afval. Alleen al in het Verenigd Koninkrijk wordt jaarlijks meer dan 700.000 ton textiel weggegooid. Tegelijkertijd groeit onze kledingconsumptie: naar verwachting dragen we in 2030 wereldwijd ruim 100 miljoen ton kleding per jaar. In Nederland werd in 2022 totaal 215.000 ton textiel afgedankt (circa 12,1 kg per persoon per jaar). De helft daarvan kreeg nog een tweede leven. En ook al gooien we zoveel weg, ligt gemiddeld een kwart van onze garderobe alsnog meer dan een jaar onaangeraakt in de kast.

Slim shoppen

Wie kleding wil kopen die een tijdje meekan, hoeft dus niet automatisch uit te komen bij dure merken. Een simpele blend van katoen en polyester doet vaak meer voor de levensduur van je kleding dan je zou denken. En kleding die lang meegaat, eindigt minder snel op de afvalberg.

Moraal van het verhaal? T-shirts die tegen een stootje kunnen, komen niet per se uit een luxe boetiek, maar hangen soms gewoon in het rek voor een tientje. Zolang je weet waar je op moet letten, heb je jarenlang plezier van je kleding en loop je een stuk minder risico op miskopen.

