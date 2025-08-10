Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Feit of fabel? ‘Vrouwen die klaarkomen raken sneller zwanger’ (en andere stellingen)

Na de seks tien minuten blijven liggen met je benen in de lucht, alleen nog maar seks in de missionarisstand én zoveel mogelijk granaatappelsap drinken. Doe je dit, dan raak je sneller zwanger. Of toch niet? Metro legt zeven stellingen voor aan gynaecoloog Margot Koeneman.

„Zwanger raken vraagt geduld.”

Feiten en fabels over zwanger worden

Met de benen in de lucht

Een eeuwenoude mythe: blijf je na de seks tien minuten lang liggen, met je benen in de lucht, dan vergroot dit de kans op een zwangerschap. Klinkt logisch, aldus Koeneman. „Als je even blijft liggen, stroomt het sperma natuurlijk minder snel uit je. Maar dat je daarbij met je benen omhoog moet liggen, is niet bewezen. Er is zelfs onderzoek geweest naar het effect van tien minuten blijven liggen na inseminatie. Dan wordt het sperma de baarmoeder ingebracht, dus dit is wel anders, maar het blijven liggen blijkt (ook) hier geen effect te hebben.” Fabel dus.

Eerder praatte Metro al met fertiliteitsarts Kimiko Kleiman over haar eigen zwangerschapstraject en haar tips.

In de missionaris

Van de missionarisstand zou je sneller zwanger raken, aldus Google. Maar wetenschappelijk bewijs is hier volgens de gynaecoloog niet voor te vinden. „Wellicht verwachten mensen dit bij de missionarisstand, omdat je als vrouw dan op je rug ligt. Is het mannelijk orgasme eenmaal geweest, dan hoef je niet meer te bewegen, met het risico dat het sperma eruit loopt. Maar wat er waarschijnlijk uitloopt is een combinatie van sperma en vaginaal vocht, niet enkel sperma.”

Ze vervolgt: „De spermacellen die rond je baarmoedermond terecht zijn gekomen, zijn allang onderweg richting je baarmoeder.” Creativiteit in de slaapkamer kan dus ook met kinderwens gewoon blijven bestaan.

Om de twee dagen

Heb je een kinderwens? Dan is om de twee dagen seks hebben een goed idee. „Klopt. Het advies is om zes dagen voor je verwachte eisprong te beginnen, en om de dag te vrijen tot en met de dag van de ovulatie. Of de dag erna. Dat is je meest vruchtbare periode, en is goed voor de zaadkwaliteit. Heb je elke dag gemeenschap, dan gaat deze achteruit.”

Koeneman: „Het hebben van gemeenschap moet je vooral geen stress geven. Stress heeft een grote invloed op je cyclus: je lichaam herkent dat het op dat moment niet veilig is om zwanger te raken, en kan bijvoorbeeld je menstruatie uitstellen.”

Het vrouwenorgasme

Ook de vrouw moet een orgasme krijgen, om zwanger te kunnen raken. „Hier zijn meerdere onderzoeken naar gedaan, en wat blijkt: een vrouwelijk orgasme zorgt niet voor een grotere kans op een zwangerschap. De spermacellen zwemmen zelf richting het ei, en hebben hier geen hulp bij nodig. Wel is het zo dat je baarmoeder bepaalde contracties (golfbewegingen) maakt, om het sperma vooruit te duwen. Ook het ei wordt op deze manier richting de baarmoeder geduwd. Dat zijn spontante contracties.” Grote fabel dus.

In onderstaande tabel kun je aflezen hoelang het ongeveer duurt voor vrouwen binnen een bepaalde leeftijdsgroep om zwanger te raken:

Leeftijd Percentage zwanger na 2 maanden Percentage zwanger na 6 maanden Percentage zwanger na 12 maanden 25 jaar Ong. 40 procent Ong. 80 procent Ong. 95 procent 35 jaar Ong. 25 procent Ong. 65 procent Ong. 90 procent 40 jaar Ong. 15 procent Ong. 40 procent Ong. 65 procent

Warme baarmoeder

Warme voeten, en het warmhouden van je baarmoeder, zou er volgens sommige internetgoeroes voor moeten zorgen dat je sneller zwanger raakt. De warmte geeft je toekomstige baby namelijk een ‘veilig’ gevoel. Iets wat volgens Koeneman voortkomt uit de Chinese geneeskunst, waarbij men gelooft dat er een verband bestaat tussen je voeten en je baarmoeder.

„Zijn je voeten warm, dan is je baarmoeder dit ook, wat het meer ontvankelijk maakt voor een zwangerschap. Maar hier is in de westerse wereld echter geen wetenschappelijk bewijs voor.” Je hoeft dus écht niet enkel warme sokken te dragen of koude dranken te vermijden, als je rond je eisprong zit.

Supplementen

Je kunt ze overal bestellen: supplementen met de belofte dat je binnen korte tijd in verwachting bent. „Maar in principe heb je supplementen helemaal niet nodig, enkel als je ergens een tekort aan hebt. Denk aan vegetariërs, voor wie het een goed idee is om vitamine b12 en ijzer te slikken. Als je zwanger wil worden, dan is het wel belangrijk om foliumzuur en vitamine D te slikken, zodat het de goede spiegel bereikt wanneer je ook daadwerkelijk zwanger bent.”

Koenemans vervolgt: „Er zijn wel kleine beetjes bewijs dat het slikken van bepaalde supplementen iets kan doen met de kwaliteit van je zaad, eicel of cyclus, maar er is geen bewijs dat je er daadwerkelijk sneller zwanger door raakt. Hier wordt momenteel een onderzoek naar gedaan in het Radboud ziekenhuis.

Over het algemeen kunnen we stellen: een normale gezonde vrouw of man, met een normaal dieet, heeft geen supplementen nodig behalve dus foliumzuur en vitamine D.”

Granaatappelsap drinken

Het drinken van granaatappelsap zou een zwangerschap bevorderen. „In granaatappelsap zitten namelijk antioxidanten, welke goed zijn voor veel processen in je lichaam”, legt de gynaecoloog uit. „Het maakt je gezonder, en ik kan me daarbij voorstellen dat het daardoor ook iets kan doen voor je vruchtbaarheid. Maar dat geldt voor antioxidanten in het algemeen, en niet specifiek om granaatappelsap. Gewoon voldoende groente en fruit eten, dus.”

Wat je wél kunt doen om zwanger te worden

Koenemans: „Veel vrouwen horen succesverhalen uit de wandelgangen. Zij ging glutenvrij eten, en toen werd ze zwanger, dus werkt dat bij mij vast ook. Maar in de basis komt het neer op huis- tuin-, en keukenadviezen op basis van een gezonde leefstijl. Gezond eten volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum, iets meer plantaardig eten, wekelijks minimaal 150 minuten per week intensief bewegen, niet roken, weinig alcohol drinken, cafeïne beperken en op zoek gaan naar ontspanning.

Dat geldt ook voor mannen: met name overgewicht, het drinken van alcohol en roken hebben invloed op de zaadkwaliteit. Het betekent niet dat je anders niet zwanger kunt raken, net zo goed als dat een gezonde levensstijl geen garantie is op een zwangerschap. Maar met een gezonde leefstijl creëer je wel de beste omstandigheden voor de kans op een zwangerschap, net als dat het de kans op miskramen en complicaties tijdens de zwangerschap verkleint.”

Bovendien moeten we volgens Koeneman werken aan expectation management. „De meeste mensen worden niet zwanger in de eerste cyclus, en een ongezond eetpatroon valt niet op te lossen met een paar supplementen. Zwanger raken vraagt geduld: na een jaar is het merendeel – bij de groep mannen en vrouwen die waarschijnlijk normaal vruchtbaar zijn – zwanger, afhankelijk van de leeftijd. Dat is dan ook de reden dat je – mocht het na een jaar niet lukken, wordt doorverwezen voor onderzoek.”

