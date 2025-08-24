Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Ze eiste na onze breuk alimentatie voor de kat’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Max (31), die dacht dat een kitten een lief verjaardagscadeau zou zijn, maar die na de breuk geconfronteerd werd met een alimentatie-eis voor de kat. „Ze stuurde me een betaalverzoek van 250 euro per maand.”

Max (31): „Ik had altijd gezegd dat ik geen kattenmens was, maar toen ik Lisa leerde kennen veranderde dat eigenlijk best snel. Zij was vanaf dag één geobsedeerd door katten. Ze stuurde me dagelijks filmpjes van schattige kittens, had sokken met kattengezichtjes erop en wist van elke voorbijganger de naam van de kat in huis.

Kitten als verrassing

Na twee maanden daten begon ze er voorzichtig over: ‘Hoe leuk zou het zijn als wij samen een katje nemen?’ Ik vond het een beetje snel, maar ik was toen stapelverliefd op haar, dus ik besloot haar voor haar verjaardag te verrassen met een kitten. Het werd Miso, een schattige rood-witte kater van acht weken oud. Ze was dolblij. ‘Onze baby!’, zei ze.

De eerste maanden was het oprecht gezellig. Lisa noemde zichzelf ‘kattenmama’, had een eigen Instagram-account voor Miso en kocht kattenspeeltjes alsof het designer handbags waren. Ik moet toegeven: Miso werd echt onderdeel van ons dagelijks leven.

Scheurtjes in relatie

Maar na vier, vijf maanden begon onze relatie scheurtjes te vertonen. Lisa had rare buien. Van de ene op de andere dag blokkeerde ze me op Instagram omdat ik te weinig liefde toonde, of stond ze voor de deur te schreeuwen omdat ik een avond met vrienden had afgesproken. Er kwamen steeds vaker kleine ruzies om niks. Na zes maanden was ik er klaar mee. Het ging gewoon niet meer.

Een week na de breuk dacht ik: oké, het was niet de beste relatie, maar goed, ik wens haar het beste. Tot ik een appje kreeg. Ze stuurde me een keurig opgesteld bericht: ‘Omdat wij Miso samen hebben genomen en jij mijn ex-partner bent, lijkt het me eerlijk dat je alimentatie bijdraagt. Ik dacht aan 250 euro per maand, zodat ik voor hem kan zorgen zoals we dat samen deden.’

Kattenalimentatie

Ik dacht echt dat het een grap was. Maar daarna stuurde ze een betaalverzoek van 250 euro, met als omschrijving ‘Kattenalimentatie juli’. Alsof ik gescheiden was van de moeder van mijn kind en niet van een vriendin van zes maanden mét een kat die ik haar cadeau had gedaan.

Ik reageerde dat ik het bizar vond. Haar reactie? ‘Je kunt geen verantwoordelijkheid nemen. Miso verdient beter.’ Vervolgens postte ze online dingen over exen die hun dierenkindjes in de steek lieten. Ik heb natuurlijk nooit betaald. Na een paar maanden hoorde ik dat ze via Tinder een nieuwe vriend had gestrikt en volgens een gezamenlijke kennis had die ook al ‘mede-ouderrechten’ voor Miso gekregen. Ik weet wel: ik geef nooit meer een huisdier aan iemand cadeau. En áls iemand na twee maanden daten om een kat vraagt, weet ik genoeg: vluchten.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere verhalen over exen van onze lezers? Ook in deze stukken deden zij een boekje open:

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties