Elke dag 15 minuten stevig wandelen? Je leeft er echt langer door

Een kwartiertje per dag stevig doorlopen kan je leven verlengen. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat stevig wandelen het sterfterisico met maar liefst 20 procent verlaagt.

Dat wandelen gezond is, wisten we al langer. Maar dit onderzoek laat zien dat de snelheid waarmee je loopt minstens zo belangrijk is als de duur.

Niet lang, maar snel wandelen

Zo blijkt dat dagelijks 15 minuten stevig wandelen een grotere impact heeft op je levensverwachting dan urenlang langzaam sjokken. Zelfs mensen die al aan lichte lichaamsbeweging doen, kunnen hun gezondheid nog verder verbeteren door er wat stevig wandelwerk aan toe te voegen.

Hart en bloedvaten profiteren

De voordelen zitten vooral in de bescherming tegen hart- en vaatziekten. Stevig wandelen verhoogt de efficiëntie van het hart, helpt bij het reguleren van bloeddruk en cholesterol en draagt bij aan een gezond lichaamsgewicht.

Dat maakt het volgens de onderzoekers een laagdrempelige en betaalbare manier van bewegen, die voor bijna iedereen haalbaar is. Ook wie geen toegang heeft tot een sportschool of gezond eten, kan baat hebben bij een dagelijkse wandeling in hoog tempo.

Simpele manieren om de gezondheid te verbeteren

Het onderzoek richtte zich specifiek op deelnemers die minder te besteden had. Want deze groep mensen wordt volgens de onderzoekers vaak niet meegenomen in wetenschappelijke onderzoeken. Dit terwijl deze groep vaak te maken heeft met stress, ongezonder eten, roken en vervuiling.

„Daarom is het des te belangrijker om simpele manieren te vinden waarmee juist zij hun gezondheid kunnen verbeteren”, concludeert onderzoeksleider Wei Zheng.

