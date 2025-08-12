Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘De kinderen van de buren hebben al drie keer met het stuur van hun fiets een ster in mijn raam getikt’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Marloes (39) over haar bovenburen in de stad, die graag hun fietsen voor haar benedenwoning parkeren, met kapotte ramen als gevolg.

Marloes (39): „Wonen in een benedenwoning in de stad heeft z’n charme, maar ook z’n uitdagingen. Mijn grootste uitdaging? Dat zijn de bovenburen die hun fietsen graag tegen mijn huis parkeren. Letterlijk, tegen het raam aan. En niet zachtjes geparkeerd, maar met zo’n snelheid en kracht dat er het afgelopen halfjaar al drie keer een flinke ster in mijn raam is komen te zitten. Geen idee hoe het hiervoor aantoe ging, want ik woon hier pas zes maanden. Misschien is dat wel de reden dat de vorige bewoner weg is gegaan? Het zou zomaar kunnen.

Al een paar keer aangesproken

Ik heb er al een paar keer wat van gezegd: netjes, vriendelijk, maar ook duidelijk. ‘Kunnen jullie de fietsen alsjeblieft ergens anders zetten? Met het stuur tegen het raam is niet handig.’ Toen dat niet hielp, hing ik zelfs een bordje op: Geen fietsen plaatsen. Maar nee hoor, het lijkt wel alsof dat bordje alleen dient als decoratie.



Het gekke is dat de kinderen van de bovenburen telkens ontkennen dat het hun fietsen zijn die de schade veroorzaken. ‘Wij zijn het niet geweest’, zeggen ze met onschuldige blikken, terwijl er steeds weer een barst in het raam zit en zij toch echt de enige zijn die daar fietsen plaatsen. Hun ouders geloven ze op hun woord en zeggen dat ze er niets mee kunnen.

Ontbreken van verantwoordelijkheid

Ondanks mijn verzoeken blijft het gebeuren. Elke keer dat ik weer een ster zie, voel ik mijn frustratie groeien. Het voelt alsof ik in mijn eigen huis geen rust meer heb, omdat het raam kapotgaat door de onhandigheid van hun kinderen en het ontbreken van hún verantwoordelijkheid.



Die kapotte ramen zorgen ook voor gevaarlijke situaties, het kan zomaar echt breken en die stukken glas kunnen overal vallen. En natuurlijk is het ook een gedoe om het steeds weer te moeten laten repareren, iets wat ik eigenlijk niet zou moeten hoeven doen, want het is niet míjn schuld.

Camera ophangen

Ik ben nu op het punt dat ik het echt zat ben. Ik ben van plan om stiekem een camera op te hangen en te filmen hoe zij de sturen van hun fiets tegen mijn ramen aangooien. Ik ga door tot ik bewijs heb, want dit is allesbehalve oké.”

Vorige week

Vorige week vertelde Karel (47) over zijn buren, die elke ochtend om 06.00 uur een soort privéfestival starten, en de hele straat laten meegenieten. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Peter reageerde met: „Als ze niet voor reden vatbaar zijn, gelijk de politie inschakelen voor 7 uur in de morgen. En anders een koekje van eigen deeg geven: om 5 uur in de ochtend laten horen dat ook jij mooie boxen bezit.” Een andere lezer, Joyce, zei hierop: „Als je er iets van zegt en vraagt of het minder kan, gebeurt er niets. Mensen snappen niet meer dat in een flat er rekening met elkaar gehouden moet worden. Leefgeluiden zijn heel normaal, maar overlast is gekmakend.” Paul: „Even de juridische mogelijkheden opzoeken en als het lukt aanklagen.” Ciska vraagt zich vooral af „hoe laat die buren ’s avonds naar bed gaan”.

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

Jeroens buurman verscheen boos aan de voordeur toen hij het wifi-wachtwoord had veranderd, en eiste het nieuwe wachtwoord. Toen hij weigerde, volgde een scheldkannonade.

Het is soms lastig parkeren in een woonwijk, maar je moet elkaar ook wat ruimte geven. Ricks buren denken daar anders over: die bouwden zijn auto volledig in toen hij op ‘hun’ parkeerplek parkeerde.

Nadia was net bevallen van een huilbaby, toen de buren voor de deur stonden. Ze vonden het gehuil maar wat asociaal en vroegen of de baby niet ergens anders kon slapen.

Je privacy is heilig, zeker in en rondom je eigen huis. Toch namen de buren van Jeroen het daar niet zo nauw mee: ze installeerden een camera die precies de schutting over, zijn tuin in filmde.

