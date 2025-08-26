Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Mijn buurman dreigt met een rechtszaak omdat mijn kat ‘zijn gazon’ had betreden’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Thomas (42) over hoe zijn katje zorgde voor een flinke breuk in de vriendschappelijke band met zijn buurman en hoe die buurman nu zelfs met een rechtszaak dreigt.

Thomas (42): „Tot een halfjaar geleden had ik een prima band met mijn buren. Mijn buurman en ik stonden vaak te praten over van alles en nog wat. We hielden rekening met elkaar en alles verliep zoals het hoort in een fijne buurt. Toen kwam Minoes, mijn kitten, en veranderde er ineens van alles.

Frisse neus halen

Minoes is nog maar een halfjaar oud, een echte nieuwsgierige spring-in-‘t-veld die het liefst de hele buurt verkent. Natuurlijk laat ik haar niet zomaar overal lopen, maar een beetje frisse neus halen in de tuinen van de buren leek mij geen ramp. Zeker omdat we het altijd goed met elkaar konden vinden.

Maar mijn buurman zag dat heel anders. Hij koesterde zijn gazon als zijn persoonlijke paradijs, strak gemaaid en perfect verzorgd. Op het moment dat Minoes voor de eerste keer op zijn gazon sprong, veranderde zijn houding compleet. Plotseling was hij niet meer die vriendelijke buurman.

Juridische stappen

Na een paar ‘incidenten’, zoals hij dat graag noemde, werd hij steeds bozer. Hij kwam steeds vaker met boze blikken naar buiten en begon zelfs te dreigen: ‘Als jouw kat nog één keer op mijn gazon komt, dan neem ik juridische stappen!’ Ik stond perplex. Een rechtszaak omdat een kat nieuwsgierig is? Alsof Minoes expres schade kwam aanrichten.

Hij stuurde me zelfs een brief vol juridische termen, met verwijzingen naar privéterrein en schadevergoeding. Blijkbaar was mijn kleine Minoes een illegale indringer die zijn persoonlijke territorium geschonden had. Ik probeerde nog uit te leggen dat ik haar natuurlijk in de gaten houd, maar de buurman was onverbiddelijk.

De sfeer tussen ons is sindsdien compleet omgeslagen. Waar we eerst regelmatig een praatje maakten, wisselen we nu alleen nog korte, koele groeten uit. Het lijkt wel alsof Minoes voor altijd een scheiding heeft veroorzaakt in onze buurt.

Al met al heeft deze kleine kat ons burencontact flink onder druk gezet. En ik? Ik houd mijn kat zoveel mogelijk binnen, maar soms ontsnapt ze toch, op zoek naar avontuur. En de buurman? Die blijft scherp zijn gazon in de gaten houden en ik houd mijn hart vast voor het volgende hoofdstuk in onze burenruzie.”

Vorige week

Vorige week vertelde Laura (27) over haar buren die vonden dat zij zélf maar thuis moest zijn voor haar pakketjes. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Marianne reageerde met „bij ons in de straat ben ik degene waarvan de meeste bezorgers weten dat ik vaak thuis ben en dat vind ik geen enkel probleem. Ik maak nooit iets open en kijk ook eigenlijk nooit waar het vandaan komt. Als ik er zelf niet ben, vind ik het ook fijn als iemand het voor mij aan neemt.”

Bij die buren heb ik een briefje in de brieven bus gedaan en gezegd dat ze één week de tijd hebben om het te halen.

Een andere lezer, Nanda, zei hierop: „Kan heel vervelend zijn om pakketjes aan te pakken die vervolgens dagen of weken blijven liggen om dat de buren niet thuis zijn als ik ze bij hen wil afgeven of dat ze ze zelf niet komen ophalen. Bij die buren heb ik een briefje in de brieven bus gedaan en gezegd dat ze één week de tijd hebben om het te halen en anders stuur ik het retour.” En Anton: „Ik krijg vaak pakketjes van verschillende buren. Maakt mij niet uit hoor, als ik thuis ben doe in dat. Pieker er niet over om die niet aan juiste buur te geven . Zou het zelf ook fijn vinden als mijn buren mijn pakketje even aannemen.” Natalie: „Ik laat ze zelf ook bij een pakketpunt bezorgen, het liefst in een automaat. Heel fijn en geen gezeur zonder dat je zelf thuis moet blijven.”

