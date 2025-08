Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘De buren hebben al vanaf 6.00 uur ’s ochtends harde muziek op’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Karel (47) over zijn buren, die elke ochtend om 6.00 uur een soort privéfestival starten.

Karel (47): „Laat me beginnen met één ding: ik háát ochtenden. Ik ben geen ochtendmens, ik wil geen ochtendpraatjes, geen ochtendzon en zéker geen ochtendbeats. Dus toen onze nieuwe buren drie maanden geleden naast ons kwamen wonen en zeiden: ‘Wij zijn altijd lekker vroeg wakker’, dacht ik nog: prima, zolang ik het niet hoor.

Knallende start van de dag

Dat bleek dus ijdele hoop. Op dag drie begon het al. Klokslag 06.03 uur begon er ineens muziek door de muur te dreunen. Geen rustige jazz of iets met een akoestische gitaar. Nee, knalharde muziek. Alsof je midden in een afterparty terecht bent gekomen.



Eerst dacht ik: dit was vast eenmalig, misschien waren ze naar een feestje geweest de avond ervoor. Maar nee, het bleek een ritueel te zijn. Elke ochtend zetten ze de muziek aan om ‘lekker wakker te worden’ en beginnen dan met een of andere actieve work-out in hun woonkamer. Ik zag het een keer toen ik de vuilnisbak ging buitenzetten: de buurvrouw was jumping jacks aan het doen en de buurman was druk bezig met gewichten. Ondertussen stond de technomuziek op volume 200. Goed voor hun conditie, maar slecht voor mijn geestelijke gezondheid.

Subtiele hints helpen niet

Na twee weken begon ik met subtiele hints. Bij de buurman in de voortuin: ‘Goh, jij bent altijd vroeg op hè?’ Hij zei: ’Ja, lekker hè, even knallen voor het werk!’ Ik knikte, maar van binnen schreeuwde ik. Toen ik aangaf dat het wel héél goed hoorbaar was, zei hij doodleuk: ‘We hebben hele goede boxen, ja. En ach, je bent er op een gegeven moment aan gewend.’



En het ergste? Ook in het weekend gaat het gewoon door. Terwijl andere mensen uitslapen, start hier de ‘ochtendshow’ om 06.00 uur. Mijn vrouw en ik slapen inmiddels met oordoppen in. Zelfs de kat weigert nog in de slaapkamer te komen.

Waarschuwing

Twee weken geleden had ik er genoeg van. Ik stond om 06.15 uur in mijn ochtendjas bij hun voordeur. De buurman deed vrolijk open met een bidon in zijn hand en zweet op zijn voorhoofd. ‘Hé Karel! Wil je meetrainen?’ Ik zei rustig maar duidelijk: ‘Nee. Ik ben wakker geworden door jullie muziek. Alwéér. Kunnen jullie de muziek niet wat zachter zetten of met een koptelefoon op trainen?’ Hij keek me aan alsof ik net had voorgesteld om hun hond op Marktplaats te zetten. ‘We proberen gewoon positief de dag te beginnen, man. Je moet het niet zo zwaar nemen.’



En daar zit precies het probleem. Zij zien het als iets gezelligs en gezonds, ik zie het als dagelijkse terreur. Ik gun ze hun ochtendenergie, maar ik hoef geen live-audio van hun energieke bestaan. Ik wil gewoon rustig wakker worden met koffie en stilte, niet met een remix van de Snollebollekes om 06.04 uur. Helaas heeft de buurman maling aan mij. Sterker nog, de muziek is nog een tikkeltje harder gegaan. Ik geef hem deze week nog een keer een waarschuwing en anders stap ik naar de wijkagent. Wat dit kan echt niet langer.”

