Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De beste zonnebrand voor je gezicht: lichtgewicht en vooral níet vettig

Het is vakantietijd en daarom tipt NSMBL’s hoofdredacteur Emma Toussain haar favoriete zonnebrandmerken die niet zwaar aanvoelen op je gezicht. Je wil je tijdens deze zonnige dagen goed insmeren, maar het liefst wel zo comfortabel mogelijk.

Niks is zo vervelend als een vettige zonnebrandlaag op je gezicht.

Wat is de beste zonnebrandcrème voor je gezicht?

Een dagje op het strand is fijn, maar je moet je huid wel goed beschermen tegen zonneschade. Belangrijk: want veel Nederlanders smeren zich nog altijd niet goed in, bleek vorig jaar uit onderzoek. Vroeger beschermde je je huid door een dikke laag witte, vettige zonnebrandcrème aan te brengen, nu zijn er gelukkig een hoop betere opties.

Een zonnebrandcrème voor je gezicht hoeft allang geen zware, plakkerige laag meer te zijn: er bestaan talloze formules die licht aanvoelen, snel intrekken en geen zichtbare waas of glans achterlaten. Ik deel de beste, niet-vette zonnebrandcrèmes voor je gezicht met je.

Biodermal Ultralichte Zonnefluïde (SPF 50+)

Deze zonnebrand van Biodermal is licht, fluïde, trekt snel in en matteert je huid. Er blijft geen witte waas of vet laagje achter. Dit product bevat hyaluronzuur en antioxidanten die de huid hydrateren, verzachten en beschermen tegen vroegtijdige veroudering. Check, check én check.

Wat is SPF? SPF staat voor Sun Protection Factor. Een hogere factor biedt, zoals je misschien al kan raden, meer bescherming. Het is belangrijk om SPF te gebruiken, óó op bewolkte dagen of wanneer je binnen bent. UV-straling is namelijk altijd aanwezig.

La Roche-Posay Anthelios UVMUNE 400 (SPF50+)

Een favorietje van mij: deze zonnebrand van La Roche Posay is geweldig voor mensen die last van hebben van acne: het is een lichtgewicht, matterende crème, rijk aan Cell-Ox Shield (UVA/UVB-filters en antioxidanten). De zonnebrand laat een natuurlijke, matte finish achter en verstopt je poriën niet.

Eucerin Sun Gel-Cream Oil Control (SPF 50+)

Deze gel-crème van Eucerin heeft een hoge SPF-bescherming, trekt snel in, is matterend en niet-comedogeen. De zonnebrand vermindert een glanzende huid en is zelfs prettig onder make-up. Als je graag foundation draagt, is dit de perfecte zonnebrand als basis.

Beauty of Joseon Matte Sun Stick, Mugwort + Camelia (SPF 50)

Als je jezelf een beetje verdiept in huidverzorging weet je dat Koreaanse huidverzorging bij veel mensen op nummer één staat. Daarom kan deze Koreaanse zonnebrand van Beauty of Joseon niet ontbreken in deze lijst. Zelf ben ik ook erg fan van dit merk. En over de zonnebrand: het is een stick, waardoor het goedje gemakkelijk aan te brengen is op je gezicht en je de zonnebrand zonder problemen meeneemt in je tas.

Deze boeken wil je lezen in de vakantie

Die paar weken per jaar dat je even helemaal kunt ontspannen, zijn belangrijk voor een mens. Daarom probeer ik zelf mijn telefoon in de vakantie ook echt weg te leggen. Heb je je goed ingesmeerd en ben je klaar om te genieten van de zon? Pak er dan een boek bij. Deze boeken raad ik aan om deze zomer te lezen.

Metro ontvangt een kleine commissie wanneer je iets aanschaft via een affiliatelink op onze site.

Vorige Volgende

Reacties