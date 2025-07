Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel Nederlanders plassen onder de douche

Ruim de helft van de Nederlanders vindt het vies, toch maakt twee derde zich er stiekem weleens schuldig aan: plassen onder de douche. Dat blijkt uit onderzoek.

Voor bijna een kwart is het zelfs vaste prik. Zij plassen (bijna) elke keer tijdens het douchen, wijst het onderzoek van Sanitairwinkel in samenwerking met bureau Panel Inzicht uit. Zij vroegen 1500 Nederlanders naar hun badkamergewoontes.

Over douchen gesproken: hoe vaak moet je nu eigenlijk douchen? Dat is een stuk minder vaak dan je waarschijnlijk denkt. En moet je nu eigenlijk koud of warm douchen om af te koelen in de zomer?

Zo vaak komt plassen onder de douche voor

Om precies te zijn plast 68,9 procent weleens onder de douche, voor 22,6 procent is het zelfs een vaste gewoonte. Zij plassen vaak of elke keer als ze onder de douche staan. Vooral mannen hebben er een handje van: 73,4 procent van de mannen geeft aan weleens in de douche te plassen, tegenover 64,6 procent van de vrouwen.

De belangrijkste reden om onder de douche te plassen is „pure noodzaak”. De helft van de doucheplassers (50,9 procent) doet het omdat ze simpelweg hun plas niet meer op kunnen houden, anderen vinden het vooral praktisch (17,7 procent) of zien het als een manier om water te besparen (13,8 procent). Dat laatste klopt overigens: het doorspoelen van de wc kost gemiddeld zes liter water, waar je een deel van zou besparen.

Plassen in een zwembad komt ook regelmatig voor, schreef Metro eerder al. In een gemiddeld zwembad zit tussen de 30 en 75 liter plas.

Niet alleen wassen onder de douche

In de douchecabine gebeurt meer dan alleen wassen, maar plassen is niet de meest voorkomende ‘bijactiviteit’. Nummer één is dagdromen. Ruim driekwart van de ondervraagden raakt weleens helemaal in gedachten verzonken tijdens het douchen.

Dit is de top 10 van meest voorkomende bezigheden:

Diep in gedachten zijn: 76,4 procent

De douche schoonmaken: 69,9 procent

De dag plannen: 66,5 procent van de Nederlanders

Scrubben: 57,9 procent

Scheren: 53,7 procent

Zingen: 44,3 procent

Naar muziek luisteren: 41,7 procent

Tandenpoetsen: 41,2 procent

Skincare routine: 40,5 procent

Irritante badkamergewoontes

In het onderzoek zijn ook andere badkamergewoontes in kaart gebracht, zoals irritant gedrag. Zo zou de man de badkamer te lang bezet houden, de vochtige ruimte nauwelijks ventileren en zijn spullen overal laten slingeren. Vrouwen zouden ruimte innemen in de badkamerkastjes en vaker het doucheputje moeten schoonmaken.

Irritant mannengedrag in de badkamer:

Ik hou de badkamer lang bezet: 49,5 procent

Ik ventileer slecht, waardoor de badkamer lang vochtig en benauwd blijft: 49,3 procent

Ik laat mijn spullen slingeren in de badkamer: 49 procent

Ik laat tandpastaresten achter in/om de wasbak: 48,3 procent

Ik laat baardharen achter in/om de wasbak: 48,3

Irritant vrouwengedrag in de badkamer:

Door mij zit het doucheputje vol haren: 56,4 procent

Ik heb veel spullen waardoor de kastjes uitpuilen: 53,8 procent

Ik hou de badkamer lang bezet; 50,9 procent

Ik laat mijn spullen slingeren in de badkamer: 47,8 procent

Ik ventileer slecht, waardoor de badkamer lang vochtig en benauwd blijft: 45,2 procent

