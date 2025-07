Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van grasaren tot oververhitting: deze zomerse ‘kwaaltjes’ bij huisdieren kunnen levensgevaarlijk zijn

Op de spoedzorg voor huisdieren draaien artsen en ander personeel momenteel overuren. Het is zomer en dat betekent dat er heel wat huisdieren binnenkomen met ‘typisch zomergerelateerde spoedgevallen’. Nu is voorkomen natuurlijk beter dan genezen, daarom hier wat belangrijke tips voor huisdiereigenaren.

Van grasaren en botulisme tot blauwalgen en oververhitting: hier moet je allemaal op letten.

Het gevaar van grasaren bij huisdieren

Grasaren zijn de harde pluimen aan het einde van sommige grassoorten. Ze staan bekend om hun scherpe zaden met weerhaakjes. Door de weerhaakjes kunnen de grasaren makkelijk in de vacht van een hond blijven hangen die erlangs of erdoorheen loopt, maar ook tijdens het plassen kan dat gebeuren. De scherpe punten kunnen in de neus, oren, ogen, tenen en huidplooien van je hond terechtkomen en vervolgens naar binnen kruipen. Door de weerhaakjes kunnen ze maar één kant op en dat is nog dieper het lichaam in. Hierdoor kunnen er lelijke ontstekingen ontstaan, maar de grasaren kunnen ook in de longen of andere vitale organen terechtkomen, wat kan leiden tot ernstige complicaties of in uitzonderlijke gevallen zelfs tot overlijden.

Je kunt de kans op grasaren bij je huisdier aanzienlijk verkleinen door je hond niet uit te laten in gebieden waar het gras niet gemaaid wordt. Als het je niet lukt om dit soort gebieden te vermijden, is het belangrijk dat je je hond na elke wandeling even grondig checkt. Als de grasaar nog niet zo lang in de vacht zit, kun je het er namelijk makkelijk zelf uithalen. Dit zijn in ieder geval belangrijke symptomen om op te letten:

Is je hond aan het kokhalzen? Dan kan hij/zij een grasaar in de keel hebben.

Heeft je hond een pijnlijke poot of een zwelling of vochtbult bij de poot? Dan kan het zijn dat er grasaren tussen de poten zitten.

Is je hond continu aan het niezen en proesten en wrijft hij met zijn poot over zijn neus? Dan kan dat wijzen op een grasaar in de neus.

Schud je hond vaak met zijn kop en flappert hij met zijn oren? Dan heeft hij misschien een grasaar in zijn oren.

Knijpt je hond zijn oog dicht en wrijft hij met zijn poot langs zijn kop? Dan heeft hij misschien grasaren in de ogen.

Bij bovenstaande klachten is het belangrijk dat je contact opneemt met de dierenarts.

Het gevaar van blauwalg bij huisdieren

Een ander gevaar dat op de loer ligt in de zomer, is blauwalg. Dit is de groene, roodbruine of bruingroene laag die je soms op buitenwater ziet. Blauwalgen komen zowel in zoet als zout water voor en ze groeien bij warm weer, in voedselrijk water en vooral waar weinig stroming is. Als je hond een plons neemt in een zwemplas of je kat drinkt uit een sloot, kunnen ze ziek worden van de blauwalg.

Symptomen om op te letten zijn:

Trillen, toevallen;

Sloomheid, zwakte;

Braken en diarree;

Geelzucht, blauwe slijmvliezen;

Shock.

Als je vermoedt dat je hond blauwalg heeft binnengekregen, is het belangrijk om meteen de dierenarts te bellen. Door je hond meteen te laten braken, kunnen eventuele stukken blauwalg worden uitgebraakt. Ook is het belangrijk om je hond te wassen met kraanwater. Op die manier was je eventuele blauwalgrestjes uit de vacht, waardoor ze later niet opnieuw kunnen worden opgelikt. Geef je hond actieve kool (Norit), dat bindt gifstoffen.

Je kunt de kans op een blauwalgvergiftiging verkleinen door je hond uit de buurt van stilstaand water te houden, zoals vijvers, sloten en meren. Vooral tijdens warme periodes. Check daarnaast altijd of er waarschuwingsborden zijn geplaatst bij water en spoel je hond ook altijd direct af met schoon water na het zwemmen. Neem daarnaast voldoende drinkwater mee als je gaat wandelen om te voorkomen dat je hond uit stilstaand water gaat drinken.

Het gevaar van botulisme bij huisdieren

Iets waar je ook voor moet oppassen, is botulisme. Dat komt gelukkig weinig voor bij honden en katten, maar desalniettemin is het belangrijk om er waakzaam voor te zijn. Botulisme wordt veroorzaakt door een zenuwgif van de Clostridium bacterie. Dit gif blokkeert de signaaloverdracht van zenuw naar spier, waardoor het dier verlamd raakt.

De bacterie komt van nature voor in de darm van watervogels en vissen, maar bij een stijging van de temperatuur of dood van de vogel of vis, gaan deze bacteriën zich enorm vermenigvuldigen. Honden besmetten zich vooral door het eten van vissen en watervogels die hieraan overleden zijn. Ook door het drinken van besmet water kan een dier ziek worden. De ziekte komt vooral vaak voor in de zomer.

Belangrijke symptomen om op te letten zijn de volgende:

Misselijkheid;

Overgeven en diarree;

Moeheid, algehele zwakte;

Stijf lopen;

Spierslapte, verlamming;

Problemen met poepen en plassen;

Uitdroging.

Moeite met ademen.

Als je botulisme vermoedt, is het belangrijk om contact op te nemen met de dierenarts.

Om de kans op botulisme te verkleinen is het belangrijk dat je je hond niet laat zwemmen in ondiep, stilstaand water. Zeker niet als het warm is. Let ook altijd op kadavers van watervogels en vissen en waarschuw de gemeente als je deze ergens aantreft, zo voorkom je ook dat andere dieren het slachtoffer worden.

Gevaren van oververhitting bij huisdieren

Tot slot kan je huisdier ook last krijgen van oververhitting, iets wat bij honden vaker voorkomt dan bij katten. Bij oververhitting kan het lichaam de warmte niet goed kwijt. De hond wil afkoelen, maar het lukt niet. Als de temperatuur te hoog wordt, kunnen organen als het hart, de lever, hersenen en de nieren beschadigd raken. Je hond kan oververhit raken omdat hij in de zon zit, in een hete auto zit of omdat hij bijvoorbeeld aan het rennen of spelen is op een warme dag. De volgende symptomen kunnen op oververhitting wijzen:

Hijgen;

Kwijlen;

Niet verder willen lopen;

In paniek raken;

Bewusteloos raken.

Bij bovenstaande symptomen is het belangrijk dat je je hond meteen uit de zon haalt en op een schaduwrijke plek legt. Dit kun je doen als je oververhitting vermoedt:

Zorg ervoor dat hij niet opstaat, want dan zal zijn temperatuur alleen maar verder stijgen.

Laat daarnaast je hond water van een normale temperatuur (dus geen ijswater) drinken.

Laat je hond geen zeewater drinken, dat zorgt alleen maar voor meer schade.

Laat je hond als het mogelijk is in het water liggen of zwemmen, en droog hem achteraf niet af.

Dek je natte hond ook niet af met een handdoek en laat hem op de tocht staan.

Bel met de dierenarts om advies in te winnen.

Voorkom oververhitting door je hond in de zomer altijd op schaduwrijke plekken te laten liggen. Neem je hond niet op een snikhete dag mee naar het strand en laat hem ook niet in een auto zitten, zélfs niet als je het raampje open laat.

