Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Wil je gezond oud worden? Deze vier gewoontes vergroten je kans

Hoe word je zo oud als Ethel Caterham uit Engeland, die onlangs werd uitgeroepen tot de oudste mens ter wereld met haar 115 jaar? Hoewel zulke uitzonderlijke leeftijden meestal te danken zijn aan een flinke dosis genetisch geluk, wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat ook je levensstijl een grote rol speelt. Vier gewoontes kunnen volgens experts echt verschil maken als je gezond oud wilt worden.

Dat blijkt uit onderzoek van Bradley Elliott van de Universiteit van Westminster. Hij dook in de data van tientallen jaren wetenschappelijk onderzoek naar leefstijl en ouder worden.

Zijn conclusie? Met relatief simpele aanpassingen kun je je kansen op een lang en vitaal leven flink vergroten.

Zo word je gezond oud

1. Kom in beweging (en blijf in beweging)

Dat bewegen gezond is, weten we inmiddels allemaal. Maar het is minder bekend hoe slecht niét bewegen voor je is. Zelfs 75 minuten stevig wandelen per week kan je levensverwachting al met twee jaar verlengen. Maar let op: een paar keer sporten per week compenseert niet het vele zitten. Het echte risico zit ’m in langdurig stilzitten, zoals tijdens werk of reizen.

Wat helpt? Sta elk halfuur even op, loop naar een collega in plaats van te mailen, en blijf staan in de tram of trein. Combineer dat met een half uur matige inspanning per dag (denk aan wandelen of fietsen), en je zit goed.

2. Eet zoals je oma het vroeger deed

Uit een grote studie onder 100.000 mensen blijkt mensen die gezond oud worden, vaker groenten, fruit, volle granen, noten en peulvruchten eten én minder rood of bewerkt vlees, gefrituurd voedsel en suiker. Geen reden om veganistisch te worden, maar wel een duidelijk signaal dat een gevarieerd, plantaardig dieet loont.

Ook wanneer je eet, speelt een rol. Dierstudies laten zien dat vasten of calorierestrictie kan bijdragen aan een langere levensduur. Bij mensen zijn de eerste resultaten positief, al is er nog meer onderzoek nodig.

3. Slaap is geen luxe, maar noodzaak

Regelmatige, goede slaap blijkt cruciaal. Britse onderzoekers ontdekten dat mensen met een onregelmatig slaapritme 50 procent meer kans hebben op een vroegtijdige dood. Ook ploegendienst blijkt flink door te tikken op je gezondheid.

De precieze hoeveelheid slaap verschilt per persoon, maar het algemene advies van het blijft tussen de 7 en 9 uur slaap per nacht. En probeer zoveel mogelijk een vast ritme aan te houden.

4. Stress is de stille sluipmoordenaar

Chronische stress is funest voor je gezondheid, zeker als die al vroeg in het leven ontstaat. Denk aan verwaarlozing, verlies of trauma. Zulke ervaringen kunnen zelfs je cellen en genen beïnvloeden. Andersom blijkt dat ouderen met een veerkrachtige geest juist langer leven.

Een simpele manier om stress te verminderen en gezond oud te worden? Yoga! Slechts acht weken kan al helpen. Maar ook sociale contacten zijn belangrijk. Wie dagelijks sociaal actief is, leeft gemiddeld langer dan wie dat nauwelijks is. Sterke sociale netwerken vangen stress op en geven je leven letterlijk meer jaren.

Vorige Volgende

Reacties