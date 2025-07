Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Geef (of krijg) je vaak slechte cadeaus? Dat kan hieraan liggen

Je kent het vast: een tante die elk jaar weer met een fles bodylotion aan komt zetten waar je allergisch voor bent. Of een collega die je een mok geeft met een flauwe grap erop, voor de derde keer… Elk jaar geven en ontvangen we massaal cadeaus, maar een groot deel daarvan belandt linea recta in een lade of bij het grofvuil.

Maar waarom blijven we elkaar nou slechte cadeaus geven?

Slecht cadeau soms per ongeluk, maar niet altijd

Volgens sociaal-psychologisch onderzoek is een slecht cadeau niet altijd per ongeluk. Soms is het een vorm van passief-agressieve communicatie. Denk aan ouders die hun dochter wéér een Barbie geven, ook al vindt ze dat allang niet meer leuk. Of iemand die bewust niet iets van je verlanglijstje koopt, omdat hij of zij dat saai vindt. Of, nog egoïstischer, mensen die cadeaus geven die ze eigenlijk zelf willen gebruiken…

Deborah Cohn, die onderzoek doet naar marketing, onderscheidt vijf soorten slechte cadeaus, zo legt ze uit in gesprek met VOX. Van onschuldige haast tot bewuste manipulatie, zoals het opdringen van een religie of levensstijl. Sommige cadeaus zijn niet onhandig, maar ronduit egocentrisch, vindt Cohn.

De valkuil van het grote gebaar

Een andere reden waarom cadeaus vaak tegenvallen, is dat we als gever vooral focussen op het moment suprême. Docent in marketing Julian Givi legt uit: „We willen dat iemand blij verrast is als ze het openmaken. Maar we denken minder na over of het cadeau ook nuttig is, op de lange termijn.”

Ook overschatten we hoe goed we iemand kennen. Misschien zei een vriend ooit dat hij voetbal ‘wel leuk’ vindt, en koop je een dure sjaal van zijn favoriete club, terwijl hij allang niets meer met die sport heeft. Of je kiest iets wat jij mooi vindt, zonder stil te staan bij iemands smaak.

Cadeaus met emotionele waarde

Volgens onderzoek waarderen mensen vooral persoonlijke cadeaus met emotionele waarde. Iets dat herinneringen oproept, of dat onverwacht wordt gegeven. Juist buiten verjaardagen en feestdagen om zijn cadeaus extra betekenisvol. Omdat ze niet vanuit een verplichting komen.

Het belangrijkste? Verplaats je écht in de ander. Niet bedenken wat jij leuk zou vinden, maar echt wat de ander zou willen hebben. En wees niet bang om gewoon te vragen wat iemand wil. Een verlanglijstje klinkt misschien saai, maar voorkomt een hoop verspilling.

Een cadeau hoeft niet duur of origineel te zijn, zolang het maar oprecht is. Denk aan een ingelijste foto, een handgeschreven brief of een herinnering in de vorm van een klein voorwerp. Dat is vaak waardevoller dan de duurste gadget.

