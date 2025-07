Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Op reis en is je telefoon gestolen? Deze stappen wil je nemen

Het is een nachtmerrie als je op reis bent: je telefoon kwijt of gestolen. Het gebeurt vaker dan je denkt. Eén moment van onoplettendheid in een drukke metro, een vergeten jas in een café, of een slimme zakkenroller, en je bent je telefoon kwijt. Vooral in het buitenland is dat extra stressvol. Je kent de omgeving niet, spreekt de taal misschien niet, hebt geen toegang meer tot je kaarten, tickets, navigatie of contactpersonen. Alles wat je nodig hebt, zit tegenwoordig in dat ene apparaat.

Veel Nederlanders maken zich zorgen om dit probleem. Maar wat moet je doen als deze vervelende situatie je overkomt? En zijn er ook manieren om voorzorgsmaatregelen te treffen?

🤳 Hoeveel telefoons worden er gestolen? Londen is de koploper in Europa als het gaat om telefoondiefstal: sinds augustus 2022 worden daar gemiddeld 250 smartphones per dag gestolen, wat neerkomt op één telefoon per zes minuten. In 2023 waren er in totaal 52.202 meldingen van gestolen telefoons in die stad. Ook andere Europese steden scoren hoog: Madrid telde 48.341 diefstallen in een jaar, Barcelona 31.007 en Parijs 38.784. Volgens een reispeiling heeft 35 procent van de reizigers al eens een telefoon verloren of is die gestolen tijdens een buitenlandse trip

Telefoon gestolen op vakantie

Het is dus geen unieke situatie als je er tijdens een dag op reis achter komt dat je telefoon opeens weg is. De ANWB Alarmcentrale is er ook maar druk mee: reizigers die tijdens hun vakantie in de problemen komen omdat hun telefoon zoek is. De Alarmcentrale helpt je graag bij pech op vakantie, maar bij verlies van je telefoon kunnen ze weinig doen.

Toch geeft de ANWB wel een aantal maatregelen om op voorhand te treffen als je op reis gaat. Een goede voorbereiding is volgens hen belangrijk. Schrijf vóór vertrek belangrijke telefoonnummers op, zoals die van je provider, bank en contactpersonen, met pen en papier. Zo kun je bij verlies snel actie ondernemen, je toestel laten blokkeren en het thuisfront informeren. Print je boekingsgegevens uit of zorg dat je ze in je mailbox hebt. Beveilig je telefoon ook met een sterke pincode, zodat je gegevens beschermd blijven bij verlies of diefstal.

Verder is het handig om deze stappen te ondernemen als je telefoon gestolen is, volgens experts van ANWB, verzekeraar Interpolis en bank ABN Amro:

Blokkeer je telefoon via ‘Zoek mijn iPhone’ (Apple) of ‘Vind mijn apparaat’ (Android).

Blokkeer Apple Pay of Google Pay als je dat gebruikt.

Bel direct je bank om mobiel bankieren te laten blokkeren, soms is dat ook online mogelijk.

Doe altijd aangifte bij de lokale politie voor je reisverzekering.

Vraag bij je provider een nieuwe simkaart aan, digitaal of lokaal.

Hulp nodig? Neem contact op met de alarmcentrale van je reisverzekering.

Wat te doen?

Maar wat is het handigste om te ondernemen als je telefoon echt weg is? Als je je telefoon kwijt bent, kun je hem gelukkig vaak nog opsporen, vergrendelen of zelfs volledig wissen – gewoon op afstand. Voorwaarde is wel dat je toegang hebt tot een laptop of computer met internetverbinding.

Een lid van de ANWB deelt hoe dit in de praktijk werkt: bij het wegrijden van de camping bleek haar telefoon op het autodak te zijn blijven liggen. Pas tientallen kilometers verder viel het haar op. Dankzij de ‘Find my iPhone’-functie werd het toestel teruggevonden, nog bruikbaar, op de oprit van de snelweg.

Maar hoe zit het met de schade? Wordt die vergoed? In veel gevallen valt verlies of diefstal van je telefoon onder de dekking van je reisverzekering. Het is dus verstandig om vóór vertrek na te vragen wat er precies wordt vergoed. Neem dan zo snel mogelijk contact op met je verzekeraar om de schade te melden. De Rijksoverheid adviseert om altijd naar de lokale politie te gaan als er belangrijke spullen zijn gestolen op vakantie. Vraag ook om een bewijs van aangifte. Dat is nodig als je de schade meldt bij een reisverzekeraar.

Zelfs bij ervaringen reizigers

Jacqueline Kleijer werd in Barcelona ze beroofd van haar telefoon, deelde ze met RTL Nieuws. Ze besefte ineens ‘hoe ‘bizar afhankelijk’ we zijn van dat ding. Opeens had ze geen geld meer en geen treinticket naar huis.

Jacqueline had haar telefoon los in haar jaszak gestopt. Toen ze in een straat in Barcelona een foto wilde maken van twee vogels, greep ze mis: haar telefoon was gestolen. Ze wist als doorgewinterde reiziger heel goed dat je waardevolle spullen moet spreiden – je paspoort stop je niet op dezelfde plek als je geld, zodat je nooit alles in één keer kwijt bent. Maar juist daarin zit het probleem: tegenwoordig zit álles in je telefoon. En dan werkt die oude regel ineens niet meer.

Tips van ervaringsdeskundigen

Ben je toch angstig voor een situatie waarin je bestolen kunt worden? De belangrijkste tips zijn vaak de eenvoudigste, ook nu: maak, net als vroeger, printjes van je reisdocumenten zodat je niet volledig afhankelijk bent van je telefoon. Neem ook altijd wat contant geld mee op reis.

Daarnaast is het handig om de alarmnummers van je verzekering, telefoonprovider en bank ergens op te schrijven. Jacqueline zegt: „Telefoonnummers zijn steeds lastiger te vinden en organisaties vragen vaak om via een app te chatten, maar dat lukt natuurlijk niet zonder telefoon.”

Een extra tip van haar zoon bleek haar redding: neem een oude telefoon mee op vakantie. Daar kun je belangrijke zaken op regelen als je ‘hoofdlijn’ kwijt is.

