Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Ik heb ons stiekem ingeschreven voor een nieuwbouwwoning, ook al wil mijn vriend het niet’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Claire (34) heeft zich stiekem ingeschreven voor een nieuwbouwwoning, ook al wil haar vriend dat niet.

Claire: „Mijn vriend en ik wonen nu een paar jaar samen in een nieuwbouwwoning die we destijds helemaal zelf hebben ingericht. Toen vond ik het fantastisch: een mooie houten vloer, een strakke keuken, alles helemaal nieuw en fris. Maar hoe langer we hier wonen, hoe meer ik merk dat die houten vloer eigenlijk helemaal niet zo praktisch is. Hij krast heel snel, er komen vlekken in, en het onderhoud kost meer tijd dan ik dacht.

Ik heb een paar keer gezegd dat we misschien een andere vloer moeten leggen, iets wat beter past bij hoe we nu leven. Maar mijn vriend is daar helemaal geen fan van. ‘Het is zonde van het geld’, zegt hij steeds. ‘We hebben net zo’n mooi huis, waarom zou je iets veranderen?’ Ja, hij heeft een punt, maar mijn gevoel zegt wat anders.

Bijna inwisselbaar

Toen kwam ik laatst dus een nieuwbouwproject tegen in onze wijk. Een vergelijkbaar huis, maar dan helemaal nieuw en met de mogelijkheid om écht helemaal opnieuw te beginnen, qua inrichting en buurt. Want eerlijk is eerlijk: we hebben in ons huidige huis niet echt het gevoel dat we erbij horen. Het nieuwe project is wel een stuk duurder – bijna een miljoen euro – maar dat is zo ongeveer de waarde van ons huidige huis. Dus ik dacht: het is dan bijna inwisselbaar, dus waarom niet? Het idee van opnieuw beginnen spreekt me gewoon zó aan.

Ik heb het voorzichtig aan mijn vriend voorgelegd, maar hij zag meteen allerlei beren op de weg. Hij vindt het risico te groot, het is sowieso duurder, en hij houdt gewoon van waar we nu zitten. ‘Het wordt toch hetzelfde, een even groot huis en een vergelijkbaar kavel’, zei hij. ‘Bovendien weet je niet wie je buren worden.’ Ik voelde me meteen een beetje afgewezen en trok me terug, zo erg baalde ik ervan. Ook omdat ik er al echt over aan het fantaseren was, hoe geweldig het zou zijn.

Opgebiecht: stiekem ingeschreven

Maar eerlijk? Ik heb me er nog niet bij neergelegd. Sterker nog, ik heb ons stiekem ingeschreven voor dat nieuwbouwproject. Het is vrijblijvend, dus ik dacht: wat kan het kwaad? Ergens hoop ik dat we worden uitgekozen. Misschien dat het dan concreet wordt en mijn vriend er anders over gaat denken. Ondertussen zit ik al te dagdromen over dat nieuwe huis, een andere vloer, een frisse start.

Ik durf het nog niet op te biechten aan mijn vriend, zeker niet nadat hij laatst zei dat hij blij was dat ik erover was opgehouden, dat we hier echt goed zitten. Het voelt een beetje dubbel, want ik wil eerlijk zijn, maar ik wil ook geen onrust veroorzaken. Dus voor nu hou ik het maar even stil. Misschien komt het binnenkort weer ter sprake, maar voorlopig is het mijn stiekeme hoop op een andere toekomst.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meer lezen over de geheimen van lezers? Deze situaties waren in de afgelopen maanden favoriet:

Thirza moet veel ballen in de lucht houden en vindt het lastig te ontspannen. Hoe ze dat wel doet? Ze drinkt elke avond, steevast, twee glazen wijn.

Niks vervelender dan geluidsoverlast van je buren in combinatie met een buurman die er niks aan wil doen. Ferdinand is het zat en schrijft, uit wraak, neppe negatieve recensies over het bedrijf van zijn buurman.

Thuiswerken is steeds normaler aan het worden, zeker als het om parttime thuiswerken gaat. Maar of het nou de bedoeling is dat je huishoudelijke klusjes doet tijdens werktijd? Jantine maakt zich daar flink schuldig aan.

Iedereen neemt weleens iets mee uit een hotel. Denk aan een zeepje of misschien een theezakje. Leanne gaat hier wel erg ver in: zij neemt zowat alles dat los en vast zit, mee.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties