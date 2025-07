Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Opgebiecht: ‘Ik draag soms kleding met het kaartje er nog aan en stuur het daarna terug’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Renée draagt soms kleding met het kaartje er nog aan en stuurt het daarna terug.

„Ik zit altijd met hetzelfde dilemma als ik een bruiloft, babyshower of bijzonder diner heb: wat trek ik aan? En vooral: wat gaat het me kosten? Ik vind het namelijk zo zonde om voor één dag een dure jurk te moeten kopen, soms ben je makkelijk honderd euro kwijt. Helemaal omdat dat hij daarna in mijn kast verdwijnt, tussen alle andere outfits die ik ook maar één keer heb gedragen.

Kaartje verstoppen

Twee jaar geleden bedacht ik daar een ‘oplossing’ voor. Niet heel netjes, wel effectief: ik bestel een jurk online, draag hem één keer en stuur hem daarna terug. Het kaartje dat eraan zit, probeer ik altijd vakkundig ergens in de naad te verstoppen. Plus: ik zorg dat mijn outfit schoon blijft. Ik beweeg dus supervoorzichtig, eet geen ‘gevaarlijke’ dingen als rode sauzen of voedsel dat spettert, en neem altijd een vestje mee als ik iets moet camoufleren.

Overigens doe ik dit niet wekelijks, nee zeg, dan moet ik zowat elke dag op mijn tenen lopen. Maar wel bij gelegenheden waarbij je echt niet kunt aankomen in een oude jurk of iets uit de uitverkoop van vijf jaar geleden. Wilde feestjes of een dansvloer sla ik over – te bang voor rode wijn of zweetvlekken. Maar bij een rustige lunch of ceremonie durf ik het aan.

Slimme manier

Mijn man weet dit niet en denkt dat ik gewoon af en toe iets nieuws koop. Hij zou het denk ik ook heel erg vinden. Hij is iemand die altijd eerlijk is en aan het milieu denkt – onnodig pakketjes heen en weer sturen is natuurlijk niet milieuvriendelijk. En webshops maken het hun klanten ook wel makkelijk om dingen terug te sturen, maar dat is niet hiervoor bedoeld. Toch voelt het voor mij niet alsof ik er misbruik van maak: ik zie het vooral als een slimme manier om met geld om te gaan, zolang ik zorgvuldig ben.

Al zal ik dat nooit durven opbiechten. Laatst vroeg een vriendin of ik ‘die mooie satijnen jurk van dat huwelijksfeest’ opnieuw aan zou doen voor haar babyshower. ‘Die heb ik niet meer’, zei ik een beetje vaag. Ze keek verbaasd, maar vroeg verder niets – en ik was toch bang dat ze me erom zou veroordelen.

Ik weet heus wel dat het niet netjes is. Maar het scheelt me enorm veel stress en geld. Plus: ik zie er op zo’n feestje wel altijd volgens de laatste mode uit. Al hoop ik dat de manier waarop ik eraan kom, onopgemerkt blijft. Ook thuis.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Meer lezen over de geheimen van lezers? Deze situaties waren in de afgelopen maanden favoriet:

Thirza moet veel ballen in de lucht houden en vindt het lastig te ontspannen. Hoe ze dat wel doet? Ze drinkt elke avond, steevast, twee glazen wijn.

Niks vervelender dan geluidsoverlast van je buren in combinatie met een buurman die er niks aan wil doen. Ferdinand is het zat en schrijft, uit wraak, neppe negatieve recensies over het bedrijf van zijn buurman.

Thuiswerken is steeds normaler aan het worden, zeker als het om parttime thuiswerken gaat. Maar of het nou de bedoeling is dat je huishoudelijke klusjes doet tijdens werktijd? Jantine maakt zich daar flink schuldig aan.

Iedereen neemt weleens iets mee uit een hotel. Denk aan een zeepje of misschien een theezakje. Leanne gaat hier wel erg ver in: zij neemt zowat alles dat los en vast zit, mee.

Ook jouw verhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor de redactie van Metro en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Vorige Volgende

Reacties