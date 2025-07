Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Onderzoek: oogcontact draait niet alleen om kijken, maar om kijken op het juiste moment

Een blik zegt meer dan duizend woorden? Maar dan moet je wél op het juiste moment kijken.

Onderzoekers in Australië ontdekten dat het moment en de volgorde van oogcontact bepalend zijn voor hoe we een blik interpreteren.

In het onderzoek, geleid door cognitief neurowetenschapper Nathan Caruana, kregen deelnemers de opdracht om een blokkenbouwtaak uit te voeren met een virtuele partner. Wat bleek? Als die partner eerst naar een object keek, vervolgens oogcontact maakte en daarna opnieuw naar het object keek, werd dat gedrag het vaakst gezien als een verzoek om hulp.

„Het gaat dus niet alleen om of iemand je aankijkt, maar wanneer en waarom”, legt Caruana uit in het onderzoek. „De context van de blik bepaalt of wij het als een sociale aanwijzing opvatten.”

Waarom houden we van oogcontact? Mensen houden van oogcontact omdat het een krachtig non-verbaal communicatiemiddel is dat gevoelens van verbondenheid, vertrouwen en empathie versterkt. Uit een eerder onderzoek van Atsushi Senju en Mark Johnson blijkt dat oogcontact de activiteit verhoogt in hersengebieden die betrokken zijn bij sociale interactie, zoals de mediale prefrontale cortex. Het directe aankijken van iemand zorgt er bovendien voor dat we ons gezien en erkend voelen, wat psychologisch belangrijk is voor het gevoel van sociale acceptatie. In romantische of intieme contexten kan oogcontact zelfs leiden tot verhoogde opwinding en aantrekkingskracht. Niet voor niets gebruiken psychologen het bewust in therapie en spreken datingcoaches over de kracht van „de blik vasthouden”.

Brein van nature gevoelig voor sociale signalen

Wat het onderzoek extra interessant maakt is dat de deelnemers hetzelfde reageerden, ongeacht of de partner een mens of een robot was. Volgens de onderzoekers laat dit zien dat ons brein van nature gevoelig is voor sociale signalen, zelfs als ze afkomstig zijn van machines.

„Onze hersenen zijn erop ingesteld om zulke blikken op te merken en er betekenis aan te geven”, zegt Caruana. „Dat opent deuren voor betere interactie met sociale robots en virtuele assistenten.”

Handig voor situaties met non-verbale communicatie

De resultaten zijn niet alleen relevant voor de ontwikkeling van technologie. Ze kunnen ook helpen in situaties waar non-verbale communicatie cruciaal is, zoals in de sport, defensie of op lawaaierige werkplekken. Daarnaast biedt het inzichten voor mensen die sterk afhankelijk zijn van visuele signalen, zoals mensen met gehoorverlies of autisme.

„Subtiele oogbewegingen zijn de bouwstenen van menselijke communicatie”, besluit Caruana. „Als we die beter begrijpen, kunnen we mensen helpen om helderder en zelfverzekerder te communiceren.”

