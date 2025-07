Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Lachen we minder als we ouder worden? Hersendeskundige Erik Scherder legt uit

Metro’s Lisanne van Marrewijk kan zich het aantal keer dat ze op de middelbare school met de slappe lach de gang op werd gestuurd, niet meer herinneren. Als tiener lachte ze zichzelf een ongeluk, zowel in de les als daarbuiten. Nu ze 32 is, is die slappe lach met de noorderzon vertrokken. Lachen we minder als we ouder worden, of ligt het ergens anders aan? En hoe kan dat?

Metro spreekt met hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder over de lach.

Lachen we minder als we ouder worden?

„Dat klopt niet helemaal”, is meteen het lachende antwoord als ik Scherder aan de telefoon heb om hem mijn kwestie voor te leggen. Natuurlijk kan het volgens hem wel dat ik persoonlijk minder lach dan vroeger, maar over het algemeen zijn we juist heel goedgemutst als we ouder worden.

„De gedachte dat we minder lachen als we volwassen worden, klopt niet per se”, zegt Scherder. „Uit studies blijkt dat we juist steeds positiever worden naarmate we ouder worden. En vrolijkheid en lachen zijn daar vaak een gevolg van.”

Ouderen zijn positiever

Volgens Scherder is er veel onderzoek gedaan naar het fenomeen ‘positivity of ageing’. „Dat betekent dat mensen naarmate ze ouder worden, de dingen rooskleuriger gaan bekijken. Natuurlijk zijn er ook zure ouderen, maar over de hele linie zie je juist dat mensen met de jaren positiever in het leven staan”, zegt hij.

Ouderen hebben vaak een meer relativerende kijk op situaties, kijken positiever terug op hun leven, zijn gevoeliger voor grappen en ook in hun taalgebruik kiezen ze voor een meer positieve bewoording dan jongeren, weet Scherder te vertellen. „Ook in hoe ze naar muziek luisteren, zie je dat ouderen verdrietige stukken als minder verdrietig ervaren dan jongeren.”

Ouderen blijken in onderzoek juist gevoeliger te zijn voor humor, bijvoorbeeld bij cartoons. En als je meer dingen als positief ervaart, is de kans op lachen ook groter.

Wat is ‘ouder’ in dit geval?

Vanaf ongeveer je dertigste neemt volgens Scherder zowel de emotionele stabiliteit als het aantal positieve emoties toe. „Als je nog jong bent, mopper je wat meer en ben je minder tevreden. Je omarmt eerder de negatieve aspecten”, vertelt hij.

„Maar hoe ouder je wordt, hoe meer de positieve blik toeneemt. Je wordt milder, je hebt het al wel een keer meegemaakt en denkt sneller: het valt wel mee en komt wel goed. Wijsheid komt echt met de jaren en daar sluit die vrolijkheid goed bij aan.”

Waarom lachen we eigenlijk?

Al dat lachen heeft volgens Scherder natuurlijk ook een functie: „Samen lachen zorgt voor een gevoel van verbinding. Zo komt er tijdens het lachen oxytocine vrij in je hersenen, een hormoon dat zorgt voor sociale verbondenheid. Samen lachen schept dus een band.”

Bovendien werkt lachen ontspannend en ontladend: „Naast oxytocine komen endorfine, serotonine en dopamine vrij, hormonen die er allemaal zijn om jou een goed gevoel te geven”, zegt de hoogleraar.

Lachen is, jawel, gezond

Los van leeftijd is lachen dus sowieso een goed idee. „Lachen activeert veel verschillende netwerken in je hersenen”, legt Scherder uit. „In de hersenstam en in de hersenschors gebeurt er van alles, zowel als een reactie op het lachen als bij de productie van lachen. Zo zie je dat de hersengebieden die actief zijn bij het lachen ook een rol spelen bij het onderdrukken van pijn. Lachen werkt dus pijnverlichtend.”

Maar daar blijft het niet bij. Volgens Scherder heeft lachen nog meer positieve effecten op de gezondheid. „Je bloedvaten verwijden wat goed is voor hart en vaten, je stresshormonen verlagen en je voelt je minder somber.”

Hoewel de slappe lach voor mij dus misschien iets is van mijn jeugd, is dat niet per se iets om te betreuren. Sterker nog: het leven wordt er vanaf nu alleen maar positiever op.

Meer weten over gezondheid? In deze stukken helpen we je op weg:

Reacties