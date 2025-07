Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Huis op orde? Dan presteer je beter op werk, zeggen onderzoekers

Wie thuis bewust het roer in handen neemt, denk aan het herverdelen van huishoudelijke taken of het strakker organiseren van de gezinsplanning, functioneert op werk beter én creatiever. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van een universiteit in Bath.

Onderzoekers volgden zes weken lang Amerikaanse stellen met kinderen, waarin beide partners een fulltime baan hebben. Wat bleek? Wie thuis proactief problemen aanpakt, neemt dat zelfvertrouwen en die oplossingsgerichtheid mee naar kantoor.

Gezinsleven voelt soms een beetje als overleven

Volgens hoogleraar Yasin Rofcanin voelt het gezinsleven soms als overleven. „Maar als mensen zelf de regie nemen, bijvoorbeeld door oppasdagen anders in te delen of vaste overlegmomenten in te plannen, voelen ze zich sterker. En die veerkracht werkt ook door in hun baan.”

Voorbeelden van zulke strategische vernieuwing, zoals de onderzoekers het noemen, zijn het inplannen van avonden zonder telefoon, het maken van een gezinskalender of het opnieuw verdelen van zorgtaken. Ook het aanpassen van de woning, bijvoorbeeld door thuiswerkplekken in te richten, helpt.

„Koppels die af en toe samen de boel evalueren, wie doet wat, waar lopen we tegenaan, blijken flexibeler en effectiever te worden, ook buiten de voordeur”, zegt mede-onderzoeker Siqi Wang.

Thuis én werk gebaat bij creativiteit

Een open en flexibele sfeer in huis maakt mensen weerbaarder. En juist die mentale ruimte zorgt op het werk voor meer creativiteit, aanpassingsvermogen en initiatief, zeggen de onderzoekers.

Volgens Rofcanin is dat extra belangrijk nu hybride werken voor veel mensen de norm is. „Werk en privé lopen steeds meer door elkaar. Dan helpt het als werkgevers begrijpen dat wat er thuis gebeurt, invloed heeft op hoe iemand functioneert.”

Werkgevers kunnen er actief op inspelen

Werkgevers kunnen hier volgens de onderzoekers actief op inspelen. Bijvoorbeeld door trainingen aan te bieden over werk-privébalans, coaching te faciliteren of flexibele werkafspraken te maken.

Ook praktische ondersteuning, zoals hulp bij kinderopvang of mentale gezondheid, draagt bij aan een productieve, loyale én creatieve werkvloer.

