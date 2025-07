Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zo houd je je huis koel, zonder meteen een airco te kopen

De temperatuur tikt de 30 graden aan en je zweet je bed uit: tijd om verkoeling te zoeken. Maar is een airco echt de enige oplossing?

Nee, zegt Milieu Centraal. Met een paar slimme aanpassingen blijft je huis ook zonder airco verrassend koel. Noot: niet alle tips zijn direct uit te voeren (en we geven er ook wat airco-tips bij).

1. Houd de hitte buiten

De beste manier om je woning koel te houden, is simpelweg om te zorgen dat de warmte niet binnenkomt. Sluit op warme dagen de ramen, gordijnen en zonwering overdag. Zet ze pas open als het ’s avonds afkoelt. Investeer eventueel in zonneschermen of buitenjaloezieën: die houden veel meer warmte tegen dan binnenzonwering.

Ook goede isolatie helpt. Heb je een goed geïsoleerd dak, gevel en vloer? Dan blijft de warmte buiten én blijft de koelte binnen hangen.

2. Ventilatoren: goedkoop en effectief

Een ventilator verbruikt ruim twintig keer minder stroom dan een mobiele airco. Bijvoorbeeld: 110 uur met een ventilator aan kost je zo’n 1,30 euro aan stroom. Een mobiele airco doet daar 27 euro over. Bovendien zorgen ventilatoren met hun luchtstroom voor verkoeling, zonder dat ze de lucht hoeven te koelen: je lichaam koelt zichzelf efficiënter doordat zweet sneller verdampt.

3. Toch een airco? Denk dan eerst na

Veel mensen schaffen pas een airco aan als het al snikheet is. Maar dat is juist het slechtste moment. Mobiele airco’s werken namelijk het minst goed tijdens een hittegolf. En doordat de afvoerslang vaak door een open raam hangt, komt er net zoveel warme lucht naar binnen als er afgevoerd wordt.

Wie tóch kiest voor een airco, kan beter een split-model nemen: die koelt efficiënter, verbruikt minder energie en maakt minder herrie.

☀️ Airco's vliegen over de toonbak Coolblue verkoopt momenteel bijna vier keer zoveel airco’s als een maand geleden, laat een woordvoerster weten. Bij de verkoop van ventilatoren ziet het webwinkelconcern een „forse stijging”. Coolblue verwacht dat die trend de komende dagen aanhoudt. De temperatuur in ons land kan vandaag en morgen stijgen tot boven de 35 graden.

4. Slimme airco gebruik bespaart geld én CO2

Heb je al een airco? Dan kun je met een paar simpele aanpassingen het stroomverbruik en de klimaatimpact flink verlagen:

Zet de temperatuur maar een paar graden lager dan buiten, dat voelt vaak al fris genoeg.

Koel alleen kamers waar je bent en houd deuren dicht.

Combineer de airco met een ventilator, want dat verspreidt de koele lucht beter.

Gebruik een raamafdichtset als je een mobiele airco hebt. Anders loopt de warme lucht meteen weer naar binnen.

5. Let op het koudemiddel

Airco’s bevatten koudemiddelen om lucht te koelen, maar veel daarvan zijn zeer sterke broeikasgassen. Bij lekkage kunnen ze veel schade aanrichten in de atmosfeer. Nieuwe airco’s met natuurlijke koudemiddelen, zoals propaan (R290) of CO2, zijn daarom veel milieuvriendelijker.

6. Vergeet onderhoud en geluid niet

Een airco moet worden geïnstalleerd en onderhouden door een gecertificeerde monteur. Alleen dan weet je zeker dat het koudemiddel veilig blijft zitten. Laat de buitenunit regelmatig schoonmaken en houd rekening met het geluidsniveau, vooral voor je buren.

En tot slot, airco’s gaan ongeveer tien tot vijftien jaar mee. Lever oude apparaten altijd in bij de milieustraat of een winkel die ze inneemt, zodat het koudemiddel veilig verwijderd wordt en materialen gerecycled kunnen worden.

Reacties