Ex-treem gênant: ‘Ze zei dat ze bij haar broer woonde, maar het was haar ex’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Timo (31), die dacht dat zijn vriendin tijdelijk bij haar broer woonde, tot hij ontdekte dat haar ‘broer’ gewoon haar ex was. „Ze zei letterlijk: ‘We zijn net familie’. Dat bleek akelig waar.”

Timo (31): „Ik ontmoette Mila via een collega van mij. Ze was grappig, direct en ze was erg aantrekkelijk. Tijdens een van onze eerste dates vertelde ze dat ze tijdelijk bij haar broer woonde. Het scheelde geld, zei ze. Klinkt logisch, dacht ik. We zijn allemaal jong en huren is duur. Toen ik vroeg of ze een foto van haar broer had, haalde ze haar schouders op. ‘Hij is niet fotogeniek’, zei ze lachend. Ze veranderde snel van onderwerp en ik dacht er niet echt verder over na.

Ongemakkelijke sfeer

Na een paar weken begon ik haar regelmatig op te halen bij haar thuis. Het was een flat in een buitenwijk. Ik had haar broer één keer vluchtig gezien, toen hij de deur opendeed. Hij zei niets, keek me niet echt aan en liep daarna weg zonder ook maar iets te zeggen. Ik vond het maar gek, er hing dan ook direct een ongemakkelijke sfeer.

Wat me ook opviel: ze vermeed het keer op keer om me binnen te vragen. Als ik vroeg waarom, zei ze: ‘Ach, het is een rommeltje daar, want mijn broer is niet zo netjes.’

Ex in plaats van broer

Toen ik op een avond zag dat ze de oplader van haar laptop bij mij thuis vergeten was, besloot ik ‘m even snel bij haar langs te brengen. Zonder enige aankondiging. Ik belde aan en Mila deed open. Ze was zichtbaar gespannen. Ik stapte zelf naar binnen, want ik wilde weleens zien hoe Mila daar woonde. En daar, op de bank, zat haar broer. In een badjas, met haar hond op schoot.

Ik maakte een grap: ‘Zo, gezellige broer-zusavond?’ Waarop hij droog zei: ‘We waren tot zes maanden geleden wat, maar nu zijn we gewoon huisgenoten.’ Mijn hart sloeg over. ‘Waren wat?’, herhaalde ik. Mila keek me aan, zuchtte diep en zei toen: ‘Oké… hij is niet mijn broer, hij is mijn ex. Maar het is echt niet wat je denkt.’

Niet eerlijk

Wat ik op dat moment dacht? Dat ik wekenlang met iemand had gedatet die sliep in één huis, en waarschijnlijk ook nog eens in één bed, met haar ex. Dat ze dat niet eerlijk verteld had, maar in plaats daarvan loog en hem haar broer noemde. ‘We zijn nu als familie’, zei ze daarna. Yeah right…

Daar, in die woonkamer, heb ik het afgekapt. Ik kookte vanbinnen. Niet per se vanwege de ex zelf, het is best mogelijk om goede vrienden te blijven, maar vanwege het liegen. Het bewust verzwijgen. Het ombuigen van de waarheid zodat het ‘makkelijker’ zou zijn. Jammer hoor.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Reacties