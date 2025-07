Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een huisdier tijdens de pandemie zorgde niet voor blijvend geluk, zeggen wetenschappers

Tijdens de coronapandemie vlogen de huisdieren als warme broodjes over de toonbank. Een hond tegen de eenzaamheid of een kat voor wat extra gezelligheid: het idee werd gepresenteerd als dé remedie tegen isolement. Maar nieuw onderzoek uit Hongarije zet een dikke streep door dat idee.

Mensen die tijdens de pandemie een huisdier kregen, voelden zich op de lange termijn níet gelukkiger, en vaak juist onrustiger.

Beeld van huisdieren als geluksbrengers klopt niet altijd

Onderzoekers van een universiteit in Hongarije volgden bijna drieduizend Hongaren tijdens de eerste coronajaren. Van die groep namen 65 mensen een huisdier in huis, terwijl 75 er juist een kwijtraakten. Wat bleek? De komst van een hond zorgde voor een kleine, tijdelijke opleving in het humeur, maar daarna daalde het gevoel van rust, tevredenheid en energie. En opvallend genoeg gaven de mensen die hun huisdier verloren aan, niet aan dat hun welzijn daar zichtbaar onder leed.

Meer en meer huisdieren Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Nederlandse Voedingsindustrie Gezelschapsdieren (NVG) en Dibevo (brancheorganisatie voor huisdierenspecialisten) bleek dat bijna de helft van de Nederlandse huishoudens in 2020 en 2021 één of meer huisdieren had. Tijdens de coronajaren groeide het aantal huishoudens met een huisdier met zo’n 150.000. Vooral honden waren in trek. Sinds het begin van de coronapandemie namen naar schatting 80.000 huishoudens een hond in huis.



„Het romantische beeld dat we hebben van huisdieren als geluksbrengers klopt niet altijd”, zegt hoofdonderzoeker Eniko Kubinyi. „Op de lange termijn zagen we bij veel mensen juist een afname in levensvreugde. Dat geldt vooral voor mensen die het dier niet zelf hebben uitgekozen, maar bijvoorbeeld samenwoonden met een huisdier van hun partner of huisgenoot.”

Geen invloed op gevoelens van eenzaamheid

De onderzoekers waren vooral verrast dat het hebben van een huisdier geen invloed had op gevoelens van eenzaamheid. „Dat gaat recht in tegen wat veel campagnes beweren”, zegt datawetenschapper Judit Mokos. „Adoptie wordt vaak aangeprezen als hét medicijn tegen eenzaamheid, zeker voor ouderen. Maar uit onze data blijkt dat een hond in huis mensen eerder onrustiger dan gelukkiger maakt.”

Volgens de onderzoekers kozen veel mensen in coronatijd impulsief voor een huisdier, zonder zich af te vragen of ze daar echt gelukkiger van zouden worden. Alleen specifieke groepen, zoals gepassioneerde dierenliefhebbers of ouderen die alleen wonen, lijken écht baat te hebben bij een dier in huis.

