Burenruzies: ‘De buurman heeft sinds kort een vijver met luidruchtige pomp, waardoor wij geen moment rust meer hebben’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Saskia (44) over haar buurman, die de rust in de buurt heeft ingewisseld voor een brommende vijverpomp die 24/7 aanstaat.

Saskia (44): „Het begon nog best oké, hoor. De buurman, die sinds een jaar of twee weduwnaar is, had iets nieuws nodig om zijn zinnen op te zetten, vertelde hij. Dus begon hij met graven in de achtertuin. Dagenlang stond hij daar met een schep, emmers, een waterpas en YouTube-tutorials. Wij dachten: ach, hij vermaakt zich, prima toch? Wat kan er misgaan met een vijvertje?

Serieuze waterpartij

Nou, veel dus. Het werd helaas geen bescheiden, Zen-achtig waterbakje met wat planten en een paar visjes. Nee, het werd een serieuze waterpartij. Met fontein en een luidruchtige pomp. Een pomp die klinkt alsof er een grasmaaier permanent op standje zacht zoemen naast je slaapkamerraam staat. Overdag al irritant, maar ’s nachts? Het is niet te doen. Het is alsof je probeert te slapen naast een brommende koelkast die af en toe een slok water neemt.

Toen ik er iets van zei, reageerde hij oprecht verbaasd. ‘Maar het is toch rustgevend? Het is natuurlijk stromend water, dat hoor je toch nauwelijks?’ Ik moest moeite doen om aardig te antwoorden. Want het lijkt misschien op een kabbelend beekje in de Alpen, maar in werkelijkheid was dat dus echt niet het geval.

24 uur per dag aan

Ik vroeg nog voorzichtig: ‘Zou het helpen als je de pomp ’s nachts uitzet?’ Maar nee hoor. ‘Dan gaan de bacteriën dood’, was zijn uitleg. ‘En dat is slecht voor het ecosysteem.’ Ondertussen wordt ons eigen ecosysteem verstoord, want sinds de komst van de vijver slapen wij alleen nog maar met oordoppen in. Mijn man heeft al een white noise-app op z’n telefoon geïnstalleerd, puur om de pomp te overstemmen.

Wat het nog erger maakt: de pomp staat vlak tegen onze erfgrens. Hij had makkelijk drie meter verderop kunnen staan, maar nee, precies aan onze kant dus. Op warme avonden zitten we op het terras met een wijntje… en het eindeloze gepruttel op de achtergrond. Elke poging tot rust wordt onderbroken door dat gezoem. En als ik het probeer te negeren, hoor ik het juist nóg beter.

Gemeente gebeld

Inmiddels is de situatie geëscaleerd tot het niveau van ‘wij groeten elkaar alleen nog met een knikje’. We hebben de gemeente gebeld, die zegt dat het pas overlast is als het boven een bepaald aantal decibel komt. En aangezien het geen loeiende airco is, vallen we dus precies in dat grijze gebied: irritant, maar legaal.



Laatst grapte mijn man dat we zelf een vijver met pomp gaan bouwen. Maar dan eentje die nog een stuk harder zoemt. ‘Misschien begrijpt hij het dan.’ Ik vrees alleen dat hij het prachtig zou vinden. Waarschijnlijk komt hij dan vragen of we ook speciale vissen in onze vijver willen.

Water werkt rustgevend

Voor nu overwegen we serieuze geluidsisolatie. Want wie had gedacht dat een paar liter water, wat stenen en een te fanatieke pomp ons het bloed onder de nagels vandaan zouden halen? Volgende keer als iemand zegt ‘water werkt rustgevend’, neem ik ze meteen mee naar onze achtertuin.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

