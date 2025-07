Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘De buren waren het niet eens met mijn grote parasol en knipten hem in de nacht kapot’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Sophie (42) over haar grote parasol en de buren die er álles aan deden om ‘m weg te krijgen.

Sophie (42): „Ik ben dol op mijn tuin. Na een lange dag werken vind ik het heerlijk om met een boek en een drankje in de schaduw te zitten. Daarom had ik een mooie, grote parasol gekocht; precies de maat die ik nodig had om comfortabel uit de zon te zitten. Het was echt mijn kleine paradijs.

De eerste wrijving

Al snel bleek dat niet iedereen zo enthousiast was over mijn nieuwe aanwinst. Mijn buren vonden de parasol veel te groot en te hoog, en zeiden dat hij de zon zou blokkeren. Ik probeerde het gesprek aan te gaan en bood zelfs aan de parasol iets te verplaatsen, zodat het beter uitkwam voor iedereen. Maar dat was niet genoeg.



Op een ochtend ontdekte ik tot mijn grote schrik dat mijn parasol kapot was. De stokken waren gebroken en een groot deel van het doek was gescheurd. Er was geen storm geweest, het was een prachtige heldere nacht. Het was duidelijk: dit was geen ongeluk, maar opzettelijk gedaan. Toen ik mijn buren er voorzichtig op aansprak, hebben ze uiteindelijk semi-toegegeven dat zij de parasol hadden ‘gerepareerd’ door er een stuk af te knippen.

Verdrietig

Ik voelde me verbijsterd en verdrietig. Niet alleen omdat mijn parasol stuk was, maar vooral omdat de mensen naast me zonder overleg zoiets deden. Mijn vertrouwen was geschaad. Wat was er gebeurd met normaal burencontact en respect? In plaats daarvan had ik te maken met vernieling en een ‘wij-willen-het-niet’-houding.



Sinds die gebeurtenis is het contact met mijn buren behoorlijk kil geworden. Waar we eerst nog gedag zeiden, zijn het nu vooral korte blikken en gemompel als we elkaar tegenkomen. Ik voel me niet meer op mijn gemak in mijn eigen tuin, want ik ben bang dat de rest van mijn spullen de volgende keer misschien ook het doelwit zijn.

Geen nieuwe ruzie

Ik heb besloten om een kleinere, minder opvallende parasol te kopen en die binnen te zetten als ik niet thuis ben. Het liefst wil ik de rekening van mijn nieuwe parasol in hun brievenbus doen, maar ik durf het eigenlijk niet. Ik wil echt geen nieuwe ruzie. Ik vraag me iedere keer weer af hoe zoiets simpels als een parasol zo’n verdeeldheid kan veroorzaken. Ik vind het jammer.”

Vorige week

Vorige week vertelde Ilona (41) over haar nieuwe buren, die een volière vol schreeuwende vogels hebben neergezet, recht onder haar slaapkamerraam. Metro-lezers reageerden hier massaal op. John reageerde met: „Ga in overleg met de buren en vraag gewoon of de vogels in een verduisterd nachthok kunnen. Zolang het donker is, zul je de vogels echt niet horen.” Ook IIma laat een reactie achter: „Wat erg! Hoop dat het opgelost kan worden.”

