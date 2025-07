Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De beste boekentips voor op vakantie: ‘Door deze boeken vergeet ik mijn telefoon volledig’

Het is vakantietijd en daarom tipt NSMBL’s hoofdredacteur Emma Toussain haar favoriete boeken in verschillende genres, die je makkelijk uitleest en waardoor je überhaupt vergeet dat je een telefoon hebt.

Zo vliegen die uurtjes aan het zwembad voorbij.

De beste boeken om mee te nemen op vakantie

Die paar weken per jaar dat je even helemaal kunt ontspannen, zijn erg belangrijk en daarom probeer ik zelf mijn telefoon ook echt weg te leggen. Hoe verleidelijk het ook is om de hele dag te scrollen op Instagram of TikTok, dat is niet per se goed voor je. Je lichaam rust misschien wel uit, maar je geest geen seconde. Je hoofd verwerkt per dag ontelbaar veel prikkels en door naar je telefoonscherm te staren, wordt dat nog erger – denk aan berichten, notificaties van apps en talloze filmpjes op social media.

Leg je telefoon weg en pak een boek, zo zorg je ervoor dat je prikkelverwerking ook in de vakantiestand staat. Om jou de vakantie door te helpen, geef ik je een aantal boekentips, die mij helpen om mijn telefoon te vergeten.

Boektip1: De Hulp van Freida McFadden

Het boek De Hulp van Freida McFadden gaat over de rijke familie Winchester, die een hulp in huis neemt, om vooral de vrouw des huizes, genaamd Nina, te helpen. Alleen blijkt al snel dat de familie toch niet zo gezellig en vriendelijk is als ze dacht…

Ook leuk: het boek heeft drie delen. Nummer twee heet Wat de hulp weet en nummer drie De hulp ziet alles. Dus als je het eerste boek in één ruk hebt uitgelezen, heb je nog twee boeken te gaan.

Boektip 2: Het huis met de palm van Esther Verhoef

Het huis met de palm van Esther Verhoef is een aanrader: het gaat over de 34-jarige Ellis, die op weg is naar Nederland als ze instort en op de spoedeisende hulp van een Frans ziekenhuis terechtkomt. Het is er chaotisch en overvol, en Ellis is helemaal alleen. Gelukkig ontfermt kamergenote Sophie zich liefdevol over haar. Als Ellis uit het ziekenhuis ontslagen wordt, biedt Sophie zelfs aan haar bij haar thuis te verplegen, maar dat pakt helemaal verkeerd uit. Enorm spannend.

Boektip 3: Wij van David Nicholls

Het boek Wij van David Nicholls gaat over een huwelijk dat eigenlijk niet meer te redden is. Oplossing: samen met het gezin op vakantie, inclusief rebellerende tienerzoon. Hoe pakt deze reis uit? Werkt het helend voor de relatie of maakt het alles alleen maar erger? Het verhaal is pijnlijk en grappig tegelijkertijd, het is goed geschreven en situaties zijn heel herkenbaar.

Leuk om te weten: schrijver David Nicholls heeft ook het uiterst populaire One Day geschreven. Misschien herken je het wel, dat boek is namelijk verfilmd tot Netflixserie.

Boektip 4: Happy Place van Emily Henry

Nóg een boek over een relatie die niet werkt (of toch wel?): in Happy Place wordt het verhaal verteld van de Amerikaanse Harriet, die jaren samen is geweest met haar grote liefde Wyn. Elk jaar gaat het stel met hun vrienden op vakantie, maar dit jaar is alles anders: ze zijn niet meer samen. Maar… dat durven ze niet te vertellen. Dus doen ze tijdens die vakantie gewoon alsof alles koek en ei is. Je kunt je voorstellen: dat kan soms behoorlijk ongemakkelijk zijn.

Het liefst haal je alles uit je vakantie en kom je zo ontspannen mogelijk thuis. Hoe doe je dat het beste?

