Zweetvlekken in je kleding? Zo krijg je de gele kringen eruit

Zweet is heel normaal, zeker op warme dagen zoals vandaag of na een intensieve workout. Maar bij zweet komen ook die gele zweetvlekken kijken… en die zijn wat minder fijn. Vooral op witte of lichtgekleurde shirts kunnen ze lelijk opvallen.

Gelukkig zijn er manieren om ze te verwijderen zonder je kleding te verpesten. Met simpele huis-tuin-en-keukenmiddelen kom je vaak al een heel eind.

Azijn doet wonderen bij zweetvlekken

Een van de makkelijkste en goedkoopste middelen tegen zweetplekken is gewone witte azijn. Geen dure vlekkenverwijderaar dus, maar gewoon iets dat al in je keukenkastje staat. „Deze methode kan over het algemeen op verschillende stoffen worden toegepast, maar het is raadzaam om het eerst op een klein, onopvallend stukje van de kleding te testen om er zeker van te zijn dat het geen schade of verkleuring veroorzaakt”, legt Katie Dills van The Cleaning Authority uit aan Martha Stewart.

Meng gelijke delen azijn en koud water in een kom. Dep de oplossing met een microvezeldoek op de vlek en laat het mengsel even inwerken. Spoel daarna goed uit en was je kledingstuk volgens het label. Test het eerst op een onopvallend stukje stof, zeker bij gekleurde kleding.

Het wondermiddel in schoonmaakland

Baking soda wordt in schoonmaakland gezien als een soort wondermiddel. Niet voor niets gebruiken veel mensen het voor vlekken, geurtjes en zelfs voor hun tanden.

Tegen zweetplekken werkt het ook: meng baking soda met een beetje water tot een pasta, breng dit aan op de vlek en laat het ongeveer 20 minuten intrekken. Daarna afspoelen, wassen en klaar. Dit werkt vooral goed bij katoen of andere stevige stoffen.

Zuurstofbleekmiddel voor de hardnekkige plekken

Voor de hardnekkige gele zweetvlekken, bijvoorbeeld in witte t-shirts, kun je ook zuurstofbleekmiddelen (ook wel witmakers genoemd) gebruiken. Check voor gebruik altijd even of je kledingstuk geschikt is voor bleek.

Is je kledingstuk dat? Laat dan het kledingstuk een paar uur of een nacht weken in warm water met zuurstofbleekmiddel en was het daarna zoals gewoonlijk.

Behandel zweetvlekken direct

Maar misschien wel de belangrijkste tip… laat zweetvlekken niet te lang zitten. Hoe langer je wacht, hoe moeilijker ze eruit gaan. Gooi je shirt dus niet meteen in de wasmand, maar behandel de vlekken zo snel mogelijk.

En stop het pas in de droger als je zeker weet dat de vlek weg is. Warmte kan vlekken namelijk fixeren in de stof en dan is het te laat.

Deodorant kan ook een boosdoener zijn

Niet alleen zweet is de boosdoener: ook je deodorant kan een rol spelen. Veel deodorants bevatten namelijk aluminiumzouten, die in combinatie met zweet die gele kringen veroorzaken. Kies bij voorkeur voor een deodorant zonder aluminium als je veel last hebt van zweetvlekken of laat je oksels af en toe even met rust.

