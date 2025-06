Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zijn moderne elektrische apparaten in de badkamer nog steeds gevaarlijk?

Moderne haartools zijn veiliger dan vroeger, maar gevaren liggen nog steeds op de loer. Experts waarschuwen dat voorzichtigheid geboden blijft bij het gebruik van elektrische apparaten in de badkamer.

We weten allemaal dat water en elektriciteit geen goede combinatie zijn. Toch gebruiken veel mensen föhns, stijltangen en scheerapparaten gewoon in de buurt van de wasbak of spiegel. Maar is dat eigenlijk wel veilig? Elektriciteitsexperts geven duidelijk advies.

De dodelijke combinatie van water en stroom

Een aangesloten apparaat voert stroom, die via water een directe weg kan vinden naar je lichaam. Dat kan leiden tot een elektrische schok, brandwonden, bewusteloosheid of zelfs hartstilstand, vooral als een apparaat per ongeluk in water valt.

Hoewel moderne apparaten vaak zijn uitgerust met automatische uitschakeling en betere isolatie, zijn ze niet waterdicht. „Sommige apparaten hebben ingebouwde beveiliging tegen elektrische schokken, maar dit geldt niet voor alle”, zegt Daniel Majano tegen Huffpost.

Zonder aardlekbeveiliging ben je niet veilig

Volgens Alex Atkinson, specialist in elektrotechniek, is het belangrijk om altijd gebruik te maken van geaarde stopcontacten met aardlekschakelaars. Deze zorgen ervoor dat de stroom snel wordt uitgeschakeld zodra er een lekstroom wordt gedetecteerd.

Deze stopcontacten zijn in Nederland ook verplicht in natte ruimtes, maar veel oudere badkamers hebben ze nog niet. „Als je badkamer nog gewone stopcontacten heeft, vervang ze dan zo snel mogelijk”, zegt Atkinson.

De grootste risico’s van elektrische apparaten in de badkamer

Het gebruiken van elektrische apparaten in de badkamer is en blijft gevaren hebben. Laat je apparaat daarom nooit aan staan of opladen zonder toezicht. Ook als ze uitstaan, kunnen ze stroom blijven trekken en oververhit raken. Gebruik liever ook geen verlengsnoeren in de badkamer, die zijn vaak niet geschikt en kunnen gevaarlijke situaties veroorzaken. En heb je net een föhn of krultang gebruikt? Ruim ze dan niet direct in een lade op, want dit kan voor brand zorgen.

De constante vochtigheid kan op den duur ook interne schade aan apparaten veroorzaken, zoals corrosie en kortsluiting. „Let op vreemde geurtjes of haperingen”, waarschuwt Atkinson. Dit kunnen tekenen zijn dat het apparaat beschadigd is door vocht.

Dit kun je doen om ongelukken te voorkomen

Laat een erkende elektricien controleren of je stopcontacten goed beveiligd zijn. Test deze regelmatig door op de testknop te drukken. Werkt het apparaat niet goed, vervang dan het stopcontact direct. Als je ooit een apparaat in water laat vallen, probeer het dan niet zelf te pakken als je niet zeker weet of het stopcontact beveiligd is. Zet dan eerst de stroom uit en bel bij nood 112.

„Hou alle elektronische apparaten ver weg van water en trek de stekker eruit als je ze niet gebruikt”, adviseert Majano. „Laat opladers nooit onbeheerd achter.” Atkinson voegt toe: „De meeste ongelukken gebeuren niet door roekeloosheid, maar door haastig handelen.”

Vorige Volgende

Reacties