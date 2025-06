Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van start-up naar miljoenenomzet: zo deed onderneemster Sophia Tienstra dat

Ooit deed Sophia Tienstra (38) de socialmediastragie voor onder meer Nick & Simon, tegenwoordig staat ze aan het roer van een deurmattenimperium, LX Matten. Binnen een paar jaar groeide haar start-up uit tot een bedrijf met bijna een miljoen euro aan omzet. Aan Metro vertelt ze hoe ze dat voor elkaar bokste.

Het is misschien opvallend, om je als creatieve duizendpoot in de media op ‘onsexy’ deurmatten te storten. Maar het bedrijf loopt vanaf dag één als een tierelier. Eerder vertelden andere succesvolle ondernemers hun verhaal aan Metro, zoals MostWanted-oprichter Danique Bossers en Julia Veer, die 250.000 acneproducten per jaar verkoopt.

Psychologie achter marketing

Tijdens haar studie raakt Tienstra geïnteresseerd in merken en social media. „Ik vond de psychologie achter marketing altijd heel interessant. Wat maakt dat iemand op de foto wil met een Starbucks-beker en een Victoria Secret-tas in hun hand? Dat was een stukje zelfspot, want ik voelde die drang zelf ook.”

Nadat ze afstudeert, komt ze op een idee voor een beautyplatform, waar gebruikers recensies over producten kunnen achterlaten. Het is het tijdperk waarin beautybloggers gloriedagen beleven. Toch komt het concept nooit helemaal van de grond. „Ik was 25 en onervaren”, kijkt ze terug. „Ik had financiering moeten zoeken.”

Omdat ze er – zeker in het begin – weinig mee verdient, gaat ze freelancen. Zo’n elf jaar lang geeft Tienstra socialmedia-advies aan onder meer The Voice of Holland, Nick en Simon en de Rijksoverheid.

Zelf influencer worden

Tienstra heeft zelf ook relatief veel volgers op Instagram. Maar zelf influencer worden, is voor haar nooit een serieuze optie geweest. „Ik was er wel vroeg bij. Voor een klus voor Jack Daniels moest ik de app downloaden. Daardoor was ik een van de eerste Nederlanders op Instagram en een van de eerste Amsterdamse meiden met best veel volgers. Maar ik heb het nooit professioneel opgepakt. Ik had het gevoel: wie zit er op mij te wachten?”

Wat ook meespeelt, is dat ze op vrij jonge leeftijd een huis koopt. „Dat huis was eigenlijk veel te duur, waardoor ik als student leefde. In die tijd gingen veel meiden viraal met de mooiste kleding. Mijn geld ging naar de hypotheek. Ik kon dus helemaal geen outfitblogger te zijn.”

Ze geeft toe dat het weleens door haar hoofd is geschoten om toch die kant op te gaan. „Ik ben goed in de strategie. Omdat het om de artiesten en de bedrijven draaide, voelde het gek om mezelf naar de voorgrond te brengen.”

Ik was bang dat Nick en Simon nooit meer konden optreden.

Twintig businessideeën per dag

Haar leven als freelancer verandert in 2020, als corona verwoestend om zich heen begint te grijpen. „Veel van mijn werk viel weg. Ik was bang dat Nick en Simon nooit meer konden optreden.”

Ze besluit dat het tijd is voor het deurmattenimperium waar ze al langer van droomt. „Twee jaar daarvoor had ik zelf een deurmat op maat nodig. Daardoor kreeg ik het idee om designdeurmatten op maat te maken.” Goede ideeën heeft ze overigens vaker. „Ik ben iemand die twintig businessideeën op een dag heeft.” Ze vermoedt een vorm van ADHD te hebben. „Ik denk constant: dit is een goed idee.”

Meestal doet ze niets met die ingevingen. „Als covid er niet was geweest, was dit een van de briljante ideeën geweest die ik nooit zou hebben uitgevoerd.” Maar tijdens de corona-pandemie heeft ze ineens de tijd. „Ik was ook heel enthousiast over dit idee. Het is misschien niet helemaal hetzelfde als het moment dat je je man ontmoet, maar het voelde wel zo. Het was een soort verliefdheid op dit idee.”

Uitgelachen om idee

Ze snapt best dat deurmatten niet sexy klinken, lacht ze. „Toen ik net begon, werd ik standaard uitgelachen als ik vertelde wat ik ging doen. Tot ze het zien en ik het uitleg. Bedenk maar eens hoeveel voor- en achterdeuren er zijn. Je ziet ze een soort rekensommetje maken en denken: dit is een briljant idee.”

Tienstra maakt bovendien geen saaie, stoffige deurmatten. „Vanaf dag één dacht ik: ik wil de branding zo creëren als de kleding- en beautymerken ik cool vind. Daardoor heb ik een nieuwe doelgroep en een nieuw segment gecreëerd.”

Hoogzwanger en huis vol samples

Zoiets als LX Matten, bestaat, zover Tienstra weet, niet. „Ik zag zelf in de bouwmarkt alleen maar zwarte en grijze matten. En je hebt wel deurmatten met designs, maar dat was nooit mijn smaak.” Lachend: „Een mat met de kruisjes van Amsterdam was niet iets wat ik zocht.”

Op het moment dat ze bijna klaar is om live te gaan, is ze hoogzwanger. „Mijn hele Amsterdamse appartement zat vol met samples. Ik kon niet eens meer lopen door het huis.” Vijf maanden na de geboorte van haar zoontje gaat ze live. „Ik had letterlijk alleen nog een website met illustraties in plaats van foto’s, want het was te duur om de matten te produceren om te fotograferen.”

Meteen een succes

Helemaal zonder risico’s is het niet. Integendeel: „Ik had al mijn spaargeld erin gestopt en we hadden net een dure verbouwing gedaan. Misschien verkoop ik er vijf per maand, dacht ik.”

Ze vervolgt: „Maar het balletje ging heel snel rollen. Op de eerste dag had ik al vijf matten verkocht. Ik dacht: oh god, hoe ga ik dat combineren met mijn baby die nog in de draagzak zit? Sinds die dag ben ik er altijd mee bezig. Zelfs op een momentje van rust, zit ik alsnog op mijn telefoon om orders op te maken of berichtjes te beantwoorden.”

Geheim van succes

Tienstra heeft zelf meerdere verklaringen voor haar succes. „Ik had de luxe dat ik mijn eigen volgers had op social media had en dat ik een goed kwalitatief netwerk heb, doordat ik in de media en met influencers heb gewerkt. En ik weet zó goed hoe social media werkt, daar heb ik honderd procent veel aan gehad. Al is TikTok bijvoorbeeld nog steeds iets nieuws.”

Daarbovenop denkt ze dat het een „gat in de markt” is. „Voor een doelgroep die ik heel goed kende, want dat was ik zelf.”

Van 125 tot 300 euro

De prijzen van haar deurmatten beginnen bij 125 euro en lopen op tot 300 euro. Duurder dan bij, pak ‘m beet, de Action. „Voor een deurmat is het wat een luxer product. Maar voor een dagje pretpark ben je meer kwijt. Het blijft betaalbaar.”

Wel krijgt ze er buikpijn van als mensen zeggen dat ze ervoor moeten sparen. Functionele items gaan nu eenmaal niet levenslang mee, zegt ze. „Dat moet je ook niet willen, want dat doe je bijvoorbeeld met een keukendoekje ook niet. Maar met het oog op duurzaamheid, zijn het wel tijdloze klassiekers. Ik wil geen modehype creëren, waarbij het na twee maanden een oud design is. Ik geloof niet in trends.”

Sport om door te groeien

Tienstra legt de lat voortdurend hoger. „Ik ben daar een beetje ingelokt, dat vind ik vervelend van mezelf. In het begin was ik blij geweest met vijf producten per maand, nu is ons streven twintig bestellingen per dag en willen we eigenlijk meer. Het is bijna een sport geworden om die groei door te blijven willen zetten. Daarin heb ik me ook verkeken.”

Aan uitbesteden doet ze nauwelijks, ze wil alles zelf begrijpen. Ook haar financiën, wat een „nieuwe pet” voor haar is. „Vrouwen laten soms hun belasting door hun man doen. Maar als je als vrouw zelfstandig of onafhankelijk wil zijn, moet je precies weten hoe het werkt, hoe die cijfers in elkaar zitten.”

Ik heb twee hele jonge kinderen en wil nooit kiezen.

‘Trots op mezelf’

Tienstra heeft veel geleerd de afgelopen jaren, zoals het aansturen van een team. „Ik had nog nooit collega’s gehad en ben helemaal geen manager. Dat is best een zoektocht. Waar ik minder goed in ben, is dat het een soort vriendinnenkantoor is. Ik houd van gezellig kletsen en ben de baas die zijn personeel soms afleidt.”

De onderneemster worstelt soms ook met de balans tussen privé en werk. „Ik heb twee hele jonge kinderen en wil nooit kiezen. Vooral in de tijd waarin mijn kinderen klein zijn wil ik bewust genieten van ze. Daarmee maak ik het mezelf soms onmogelijk. Dan prop ik heel veel werk in een paar uur en moet ik daarna door naar de basisschool en zwemles. Heel weinig mensen snappen hoe hard ik werk. Dat hoeft ook niet, maar ik ben wel echt trots op mezelf.”

Keihard werken

Heeft Tienstra nog tips voor beginnende ondernemers? „Ik heb het idee dat mensen in een social mediafuik stappen en daardoor denken dat ondernemen meer vrijheid oplevert. Maar je moet het ervoor overhebben om kei- en keihard te werken. Om niet om vakantie te gaan, maar die week juist door te pakken. Om weekenden te werken.”

Dat doet ze zelf ook. „Als ik aan het koken ben, ben ik tussendoor de klantenservice aan het doen. Ik verbrand mijn eten nogal eens, omdat ik afgeleid raak door een mailtje. Of ik kom te laat op het schoolplein omdat ik net in een telefoontje zat. In de avonden en in de weekenden werk ik ook vaak. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed.”

Schaamteloos zijn

Ze vervolgt: „Je moet ook niet bang zijn voor afwijzingen en je moet durven om op je bek te gaan. Je moet een beetje schaamteloos zijn, je niet te goed voor iets voelen. Dat is een barrière waar je overheen moet.”

Naar eigen zeggen is ze aan de lopende band afgewezen. „Dan stuur ik iemand een bericht of ze een deurmat willen en dan reageren ze niet. Persoonlijk boeit mij dat niet. Dan toch niet.”

Tijd tekort voor ambities

Ondanks de uitdagingen is ze dolgelukkig met haar bedrijf. „Soms mis ik weleens de rust die ik als freelancer had. Rustig op een terrasje zitten zit er voor mij niet meer in, omdat ik me dan altijd schuldig voel. Maar ik heb een perfecte baan gecreëerd, het past heel erg bij wie ik ben.”

Het scheelt dat ze kinderen heeft, erkent ze. „Ik kom altijd tijd tekort voor mijn ambities en gun mezelf bijna geen rust. Mijn kinderen zorgen ervoor dat ik uit de mentale ratrace stap die ik mezelf opleg. Als ik hen niet had gehad, dan zou ik doordraaien. Dan heb je geen stop.”

Nog steeds klinkt er een grenzeloze ambitie uit haar plannen voor de toekomst. „Ik geef mezelf 4,5 jaar. Dan staan we als een huis in Nederland en wil ik uitrollen in Europa.”

