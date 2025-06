Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Plassen in het zwembad: hoe smerig (en ongezond) is het nou écht?

We geven het niet graag toe, maar het gebeurt: plassen in het zwembad. Volgens onderzoekers uit Canada laat de gemiddelde zwemmer tijdens een zwemsessie zo’n 70 milliliter urine achter. Da’s ongeveer een kopje met espresso vol.

Hoe ze dat weten? Ze onderzochten zoetstoffen, die komen veel voor in onze voeding, maar niet in kraanwater. Door te meten hoeveel zoetstof er in zwembadwater zat, konden ze uitrekenen hoeveel urine erin dreef. De schatting: in een gemiddeld zwembad zit tussen de 30 en 75 liter plas. Jawel, liters.

Plassen in het zwembad gebeurt bewust en onbewust

Een deel van de zwemmers plast zonder dat ze het doorhebben, bijvoorbeeld ouderen of fanatieke baantjestrekkers die zich net even wat meer inspannen. Maar: bijna één op de vijf volwassenen geeft toe weleens bewust in het zwembad te hebben geplast.

Zelfs Olympisch zwemheld Michael Phelps vindt het doodnormaal. „Chloor doodt alles, dus wat maakt het uit?” zei hij ooit tegen The Wall Street Journal.

Urine niet meteen schadelijk

Op zichzelf is urine niet meteen schadelijk. Maar zodra het in contact komt met chloor, of preciezer: natriumhypochloriet, begint de ellende. Dan ontstaan er allerlei chemische stoffen zoals trichlooramine en cyanogeenchloride. Die zorgen voor die typische ‘zwembadlucht’ en kunnen ogen, huid en luchtwegen irriteren. Sommige stoffen zijn zelfs gelinkt aan neurologische schade en kanker. Maar zoals altijd geldt: de dosis maakt het vergif.

Volgens een eerdere studie bevat een groot zwembad van 840.000 liter water zo’n 75 liter urine, dat is minder dan 0,01 procent. Een Chinees-Amerikaans onderzoek vond gemiddeld 30 microgram cyanogeenchloride per liter zwembadwater. Dat ligt onder de 70 microgram die de Wereldgezondheidsorganisatie als grens hanteert voor drinkwater.

Een grootschalige internationale studie uit 2019 vond op korte termijn geen meetbare schade aan het DNA of longen van zwemmers.

Risico vooral bij langdurige blootstelling

Voor gewone recreatieve zwemmers lijkt het allemaal mee te vallen. Maar wie elke dag in het zwembad werkt of traint, loopt mogelijk meer risico. Denk aan astma of andere luchtwegproblemen. Toch zijn harde conclusies lastig te trekken. Sommige studies, zoals een Spaanse uit 2009, zagen zelfs mínder astma bij kinderen die veel zwemmen.

Dus, is zwemmen in ‘plaswater’ gevaarlijk? Ja, er komen schadelijke stoffen vrij. Maar nee, het lijkt geen acuut gezondheidsprobleem te zijn voor wie af en toe een duik neemt. Wel is het goed om je bewust te zijn van wat je achterlaat in het water. Dus als je moet… spring er dan gewoon even uit.

