Opgebiecht: ‘Ik vind mijn man een watje als hij de griep heeft’

Iedereen heeft weleens een geheim, een leugentje om bestwil, iets wat ze liever niet hardop zeggen. In Metro’s rubriek Opgebiecht durft een Metro-lezer dat toch te doen. Deze week: Marlou (34) vindt haar man een watje als hij de griep heeft.

„Ik wéét dat het onaardig klinkt. Dat ik eigenlijk begripvol moet reageren. Maar zodra mijn man verkouden is, ben ik hem liever even kwijt dan rijk. Het begint meestal met een overdreven kuchje. Niet veel later komt er zo’n dramatische blik bij kijken. Je weet wel, van die grote ogen waarmee hij duidelijk wil zeggen dat hij het héél zwaar heeft. ‘Ik heb echt een vervelend hoestje’, zegt hij dan – alsof ik dat geblaf nog niet gehoord had – met een geknepen stem alsof hij elk moment het loodje kan leggen.

Sloom en zielig met griep

En daar staat hij dan. Midden in de woonkamer, hangerig, sloom en vooral heel zielig. Maar ondertussen moet ik gewoon het huishouden draaiende te houden met twee jonge kinderen. Aan hem heb ik op zo’n moment dus niks. In de nacht is het niet veel beter. Dan lig ik net een kwartier in een diepe slaap en begint het: hoestsalvo’s, gerommel met dekens, gesnotter, gesnuif, gezucht. En maar draaien en woelen. Ik doe dan geen óóg dicht. En geloof me, met kleine kinderen is slaap al schaars genoeg.

Heel eerlijk? Ik stuur hem het liefst naar boven. Niet per se uit hardheid, maar gewoon omdat ik er niks mee kan. Want als ik ziek ben, draait de wereld ook gewoon door. Dan moet ik nog steeds boterhammen smeren, opruimen en luiers verschonen, koorts of geen koorts. Een dutje overdag? I wish. En ik verwacht dan ook echt niet veel van mijn gezin, misschien alleen een beetje rust op sommige momenten. Die rust gun ik hem andersom ook, maar dan wel een verdieping hoger.

Watje

Ik zeg het niet hardop, want dan voel ik me zo onaardig. En ik probeer juist aardig te blijven. Maar als hij ziek is, lijkt het net alsof alles ineens om hem draait. Alsof niemand anders ooit zo’n griep heeft gehad. Voor mij voelt het juist alsof ik er ineens helemaal alleen voor sta, met hem als extra zorg erbij in plaats van steun. Dus ja, hier durf ik het wel toe te geven: als mijn man de griep heeft, erger ik me dood en vind ik hem gewoon een watje. Dan hoop ik altijd maar dat hij snel beter is. Ha, vooral voor mijn eigen gemoedsrust.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

