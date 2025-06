Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Plantenliefhebbers opgelet: dít muziekgenre laat je planten sneller groeien

Dat muziek voor de nodige plezier kan zorgen bij mensen, moge duidelijk zijn. Maar wist je dat planten ook baat hebben bij wat muzikale klanken? Onderzoek van de universiteit van Oxford toont aan dat planten een stuk sneller groeien als je ze regelmatig blootstelt aan muziek. Al blijken ze wel zo hun voorkeuren te hebben…

Voor het onderzoek analyseerden de wetenschappers meerdere paksoiplanten. Een deel van de planten werd gedurende de dag blootgesteld aan rockmuziek, een deel aan klassieke muziek en een deel aan helemaal geen muziek.

Alles wat de plantengroei zou kunnen beïnvloeden, zoals temperatuur, luchtvochtigheid en licht, werd streng gecontroleerd om ervoor te zorgen dat alle planten met dezelfde omstandigheden te maken hadden. Na een analyse van zes weken ontdekten de onderzoekers dat de planten die waren blootgesteld aan klassieke muziek aanzienlijk groter waren dan de rest van de planten.

Zwaarder en meer bladeren

Deze planten die waren blootgesteld aan klassieke muziek hadden een gemiddeld drooggewicht van 8,99 gram. De planten voor wie geen muziek was afgespeeld wogen gemiddeld 6,33 gram en de planten die waren blootgesteld aan rockmuziek wogen gemiddeld slechts 3,12 gram. De paksoi-planten die waren blootgesteld aan klassieke muziek bleken ook het grootste aantal bladeren te hebben, gemiddeld 17 bladeren per plant, terwijl de planten die waren blootgesteld aan rockmuziek gemiddeld 10 bladeren per plant hadden. Ook bleken de planten die waren blootgesteld aan klassieke muziek het hoogste totale wortelvolume hadden.

Waarom reageren planten zo goed op muziek?

Het onderzoeksteam denkt dat een combinatie van geluidsfrequenties, het tempo van de muziek en de gebruikte instrumenten de groei van planten kan stimuleren of juist remmen. Dat de planten zo goed reageerden op klassieke muziek is volgens de wetenschappers ‘veelbelovend’. „Klassieke muziek kan een effect hebben op de plantengroei omdat planten zijn afgestemd op trillingen, zoals de trillingen van stromend water in de grond, en daar dus biologisch op reageren”, zo legt professor Charles Spence uit. „Ondertussen kunnen de verschillende frequenties in rockmuziek buiten het sonische bereik vallen, wat de plantengroei bevordert.” Hij zei ook dat klassieke muziek ’tuinieren tot een aangenamere ervaring zou kunnen maken.”

Verblijd je planten met Bach

Nu vraag je je misschien af, met welke klassieke muziek kan ik mijn planten het beste verblijden? De paksoi-planten van dit onderzoek werden in ieder geval heel blij van Bachs Brandenburgse concerten. Mocht je dus je planten een boost willen geven, is een afspeellijst hiervan het proberen waard!

Reacties