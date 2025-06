Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Millennials en Gen Z’ers maken minder schoon en ruziën vaker over schoonmaken

Millennials en Gen Z’ers maken minder vaak schoon dan oudere generaties en hebben bovendien vaker conflicten over de verdeling van schoonmaaktaken in het huishouden. Wél lijken ze samen schoonmaken meer te waarderen.



Dat blijkt uit onderzoek van HG onder duizend Nederlanders.

Jongvolwassenen kijken anders naar schoonmaken

Het onderzoek dook onder meer in de verschillen tussen jongvolwassen (millennials en Gen Z’ers) en ouderen, althans: als het op schoonmaken aankomt. Jongvolwassen blijken meer conflicten te ervaren, maar waarderen het sociale aspect van samen schoonmaken óók meer. Het is niet de eerste keer dat millennials en Gen Z’ers anders naar de wereld blijken te kijken dan oudere generaties. Zo hebben ze een andere blik op op succes en rijkdom.

Uit het onderzoek blijkt dat 43 procent van de jongvolwassenen regelmatig ruzie heeft over huishoudelijke taken, terwijl dit percentage bij ouderen 20 procent is. 76 procent van de jongvolwassenen geeft aan dat ze samen schoonmaken leuker vinden. Bij ouderen geldt dat voor 59 procent.

Geen verplichting, maar sociale bezigheid

Daarnaast geeft 40 procent van de jongvolwassenen aan dat ze willen dat hun partner actiever betrokken is bij het huishouden. De 50-plussers lijken daar minder moeite mee te hebben, want in deze groep hoopt 17 procent op een actievere betrokkenheid. 54 procent van de jongvolwassenen ergert zich vaak of altijd aan het schoonmaakgedrag van hun partner, terwijl dat bij ouderen 33 procent is.

Voor jongvolwassenen is schoonmaken minder een verplichting, en meer een sociale bezigheid. Waar 40 procent van de ouderen dagelijks het toilet schoonmaakt, doet 18 procent van de jongvolwassenen dit standaard. In de keuken zijn de verschillen kleiner: 55 procent van de ouderen poetst daar dagelijks, tegenover 45 procent van de jongvolwassenen elke dag de bezem erdoorheen haalt. Dat is nodig ook, want sommige items in de keuken bevatten meer bacteriën dan een wc-bril. Vieze vaatdoekjes zijn bijvoorbeeld een broeinest voor bacteriën.

