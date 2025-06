Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Houd het hoofd én je lijf koel: deze stoffen zijn het handigst om te dragen tijdens hete zomerdagen

Zin in zomerse temperaturen? Geen wonder met al die zon. Maar als het echt warm wordt, kan de hitte behoorlijk vermoeiend zijn. Dan is het handig om luchtige, zomer-proof outfits paraat te hebben. Dikke truien laat je natuurlijk links liggen, maar sommige stoffen kunnen je juist verrassend goed koel houden tijdens een hittegolf.

Metro schreef al eerder over de meest gemaakte fouten tijdens een hittegolf, maar die zijn er ook als het gaat om kleding. Als je je kledingkast opentrekt, liggen er vast al wat zomerse essentials klaar. Je hoeft echt niet meteen te grijpen naar blote outfits, het draait in de zomer vooral om praktische en ademende kleding. Met een paar slimme keuzes kom je zelfs de heetste dagen door zonder oververhit te raken.

Vooral geen strakke kleding

Wat vooral niet erg handig is om te dragen met warm weer, is strakke kleding. Strakke kleding houdt zweet op je huid vast, zegt Kimberly McMahon, hoofd van het Public Weather Services Program van de Amerikaanse National Weather Service, in Time. „Als zweet op je huid blijft zitten, verdampt het niet. Daardoor koelt je lichaam minder goed af”, legt McMahon uit. Losse, luchtige kleding is op hete dagen meestal een betere keuze.

De uitzondering: technische stoffen, zoals die in sportkleding, zijn vaak speciaal ontworpen om zweet van je huid af te voeren. Zelfs strakkere kledingstukken van deze synthetische materialen, zoals polyester en nylon, kunnen helpen om je koel en droog te houden.

Niet ’te weinig’ kleding dragen

In tegenstelling tot wat je misschien zou denken, is zo min mogelijk kleding dragen niet altijd de beste strategie. Kleding die je huid bedekt, voorkomt namelijk dat de zon direct op je blote huid schijnt, zegt Margaret Frey, professor in vezelwetenschap en modeontwerp aan Cornell University in Time.

„We kunnen veel inspiratie halen uit traditionele kleding uit zeer warme klimaten”, zegt Frey. „In veel van die culturen dragen mensen juist kleding die het hele lichaam bedekt, maar die niet strak zit.” Mensen in woestijngebieden dragen bijvoorbeeld vaak wijdvallende gewaden die het hele lichaam bedekken.

Luchtige stoffen

Voor dagelijkse zomerkleding kun je het beste kiezen voor lichte, ademende stoffen zoals katoen en linnen. Deze ‘vezels’ laten niet alleen de natuurlijke luchtstroom door je kleding heen gaan om je huid te koelen, maar zorgen er ook voor dat zweet kan ontsnappen en verdampen. Twijfel je of een kledingstuk ademend is? Er is een simpele test: steek je hand in het kledingstuk, blaas erop en kijk of je je adem op je hand voelt.

Linnen wordt steeds populairder, en dat is niet zonder reden: linnen is namelijk een ademende stof. Lucht kan gemakkelijk door de stof circuleren, dus het is ideaal voor zomerse dagen, omdat het lekker meebeweegt. Ook is de stof duurzaam en gaat het vaak jaren mee. Daarnaast is linnen milieuvriendelijk, omdat het van de vlasplant komt, weinig water en pesticiden nodig heeft, in vergelijking met katoen bijvoorbeeld. Ook droogt het snel en neemt het nauwelijks vieze geurtjes op, waardoor je de hele dag fris blijft.

Sommige stoffen ‘lijken’ luchtig

Een stof die je beter kunt mijden is bijvoorbeeld satijn. Satijn is namelijk een niet-ademende stof, wat betekent dat lucht niet vrij kan circuleren. Het gebrek aan ventilatie kan ertoe leiden dat sommige mensen meer zweten dan normaal. In plaats daarvan kun je – serieus – beter wol dragen. Zijde en wol zijn prettige opties bij een hittegolf. Je verwacht het misschien niet, omdat je het associeert met de winter, maar merinowol is heel fijn in de zomer. Omdat deze wol dunne vezels heeft, voelt het luchtig aan. Merinoschapen leven bijvoorbeeld ook in zowel warme als koude temperaturen.

Natuurlijke vezels zoals katoen en linnen nemen zweet op. Maar technische stoffen drogen dan weer sneller en kunnen het vocht beter naar buiten afvoeren.

Bepaalde kleuren vermijden

Er is een goede reden waarom witte kleding populair is in de zomer. Donkere kleuren zoals zwart, marineblauw en donkergroen absorberen namelijk meer uv-straling van de zon dan lichte kleuren. Onderzoekers in Japan hebben experimenten gedaan met poloshirts die exact hetzelfde zijn, behalve de kleur. Ze lieten deze shirts op zonnige dagen buiten liggen en merkten dat de donkere shirts aanzienlijk heter werden dan de lichte.

Toch zeggen sommige wetenschappers dat het niet zo simpel is. Denk bijvoorbeeld aan de gewaden die mensen in woestijngebieden dragen. Die traditionele kleding is vaak zwart; een keuze die volgens sommige onderzoekers juist slim is. Hoewel zwart meer warmte absorbeert dan wit, betekent dat niet per se dat die warmte ook daadwerkelijk de huid bereikt.

Er zit ook een nadeel aan lichte kleding. Lichtgekleurde kleding beschermt je huid minder goed tegen de zon dan donkere kleding. Daardoor kun je sneller verbranden. Zorg daarom dat je genoeg zonnebrandcrème gebruikt. Professor Frey zegt bijvoorbeeld ook: was je kleding regelmatig; veel wasmiddelen bevatten namelijk witmakers die ook de uv-bescherming kunnen versterken.

Hoofddeksels

Het klinkt misschien tegenstrijdig om nog meer kleding aan te doen, maar jezelf bedekken met een hoofddeksel helpt enorm tegen de hitte. Hierin kun je je ook laten inspireren door warme landen: bedek je hoofd of haar met een sjaal, hoed of pet.

Met een hoed of sjaal bescherm je je haar en hoofdhuid tegen verbranding en voorkom je bovendien een zonnesteek. Dit is belangrijk omdat je via het hoofd veel warmte opneemt en ook weer verliest. Dat komt doordat de hoofdhuid goed doorbloed is en veel zweetklieren heeft.

Vorige Volgende

Reacties