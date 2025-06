Jongeren voelen zich somberder tijdens hittegolven: ‘Hitte als stille stressfactor’ 

Vandaag, op de eerste dag van de zomer, wordt het tropisch warm. Volgens Weeronline kunnen we in grote delen van het land rekenen op tropische temperaturen van boven de 30 graden. In het zuiden en oosten kan het kwik morgen zelfs oplopen tot 35 graden. Door de late zonsondergang blijft het ’s avonds lang warm en is een zogeheten tropennacht, waarbij de temperatuur niet onder de 20 graden komt, niet uitgesloten.