Hoop is essentieel voor een zinvol leven, blijkt uit onderzoek

Meer nog dan geluk of dankbaarheid blijkt hoop dé sleutel tot een zinvol leven, zeggen wetenschappers.

Uit nieuw onderzoek van de Universiteit van Missouri-Colombia blijkt dat hoop mogelijk nog belangrijker is voor ons welzijn dan geluk of dankbaarheid. Van alle positieve emoties, blijkt hoop het meest samen te hangen met een zinvol leven. Eerder sprak Metro met Ernst-Jan Pfauth over geluk en betekenis en met geluksscoach Renate Pijpers over investeren in levensgeluk.

Hoop voorspeller van zinvol leven

Aan de hand van zes studies met meer dan 2300 deelnemers nam het team emoties als amusement, tevredenheid, opwinding en geluk onder de loep. Uit het onderzoek, waar ook Neurosciencenews over schrijft, zou steeds blijken dat hoop consistent kon voorspellen dat mensen hun leven als betekenisvol ervaren.

Volgens psychologieprofessor Laura King is het ervaren van zingeving essentieel voor onze mentale gezondheid. Het zou leiden tot geluk, betere relaties, betere fysieke gezondheid en een hoger inkomen. „Het ervaren van het leven als zinvol is cruciaal voor vrijwel alle goede dingen die je je in iemands leven kunt voorstellen.” Bovendien is het volgens haar voor iedereen bereikbaar in het dagelijks leven.

Tips voor het creëren van hoop

De onderzoekers geven ook tips om dagelijks hoop te creëren. Een daarvan is om bewust positieve momenten te waarderen, ook kleine. We zijn doorgaans gericht op toekomstige mijlpalen, maar alleen al het opmerken dat dingen goed gaan, kan hoop geven.

Nog een strategie is om kansen te grijpen. Oók in chaotische of onzekere tijden, want juist dan kan het pakken van kansen een gevoel van vooruitgang creëren. Daarnaast helpt het om groei en potentie in zowel jezelf als anderen te waarderen, want dat kan je inspireren tot gedachten over een positieve toekomst.

Ook kan het deelnemen aan zorgzame activiteiten hoop kweken. Denk aan het planten van een bomen of het opvoeden van kinderen. Het symboliseert namelijk toekomstige mogelijkheden, en versterkt daarmee een hoopvolle mindset. Tot slot is het goed om in duistere dagen te onthouden dat niets blijvend is. Situaties kunnen altijd veranderen, en hoop begint met het geloof dat dat ook gebeurt.

