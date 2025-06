Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het Dilemma: ‘Bekennen dat ik haar zwangerschap heb doorverteld, of hopen dat het stil blijft?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Sem (33), die per ongeluk het grote geheim van haar vriendin heeft gedeeld – en nu vreest voor de gevolgen.

„Het gebeurde zo snel. Een paar dagen geleden vertelde een van mijn beste vriendinnen dat ze zwanger is. Het was heel pril nog, ze was pas zeven weken onderweg. Ze vertelde het me vol blijdschap, maar ook met een serieuze blik: ‘Je mag het echt nog aan niemand vertellen, oké?’ En ik knikte natuurlijk. Want ja, zoiets hou je voor je. Dat weet ik.

Maar vorige week waren we uit, ik had een paar drankjes op en stond in een kroeg met een andere vriendin – ook een goede vriendin van haar. En op de een of andere manier floepte het eruit. Het was niet eens met opzet. We hadden het over kinderen en zwangerschappen en ik zei ineens: ‘Wist je dat…’ en toen was het al gebeurd. Op het moment zelf voelde het onschuldig, want: zij zijn ook vriendinnen, ze gaat het haar straks toch ook vertellen, toch? Maar toen ik thuiskwam, zakte de grond onder mijn voeten vandaan. Ik heb haar vertrouwen geschaad.

Ik weet dat ik fout zit. Mijn vriendin vertrouwde me haar grootste geheim toe – iets wat je met niemand deelt tot je zeker weet dat het goed zit – en ik heb dat vertrouwen beschaamd. De vriendin tegen wie ik het zei, heeft beloofd haar mond te houden. Maar goed, we weten allemaal hoe dat gaat. Eén iemand weet het, en dan twee, en voor je het weet is het geen geheim meer.

Grote fout

Sindsdien slaap ik er slecht van. Ik ben zo bang dat ze er via via achter komt, en dat ze dan boos en gekwetst is. En terecht. Maar moet ik haar dat nu zelf gaan zeggen? Gewoon eerlijk zijn, opbiechten dat ik het heb doorverteld? Dat voelt oprecht en volwassen, maar ook als het begin van het einde van onze vriendschap. Of moet ik juist stil blijven, hopen dat het stil blijft, en dat zij er nooit achter komt? Misschien blijft het wel bij die ene vriendin. Misschien komt het niet uit. Misschien maak ik het erger door het zelf te zeggen.

Dilemma: moet ik het bekennen, ook al doet dat pijn? Of moet ik mijn mond houden en hopen dat mijn fout onopgemerkt blijft?”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

