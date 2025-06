Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het Dilemma: ‘Zeg ik iets van de barbecue-overlast of slik ik het in?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Sander (35), die zich afvraagt of hij zijn onderburen moet aanspreken op hun gezellige maar stinkende zomeravonden.

„Ik woon sinds een paar maanden in een appartement in Amsterdam. Je kent het wel: zo’n typisch stadsblok waarbij alle balkons aan de achterkant op elkaar uitkijken. Best gezellig eigenlijk, je hoort altijd wel ergens iemand praten, lachen, of kinderen spelen. In het begin vond ik die reuring charmant – het hoort bij de stad, dacht ik. Maar de laatste weken merk ik dat ik me steeds vaker begin te ergeren aan die ‘gezelligheid’.

De onderburen barbecueën namelijk om de haverklap. Als het mooi weer is, staat dat ding aan. En ik snap het, de zon schijnt, je hebt een tuin, lekker vlees op het vuur: helemaal prima. Maar ik kan mijn ramen niet meer openhouden zonder dat mijn hele huis naar rook stinkt. Afgelopen weekend was het bloedheet en ik zat binnen met mijn ramen dicht, omdat ik anders het gevoel had dat ik zelf aan de grill zat. Het is niet eens dat ik iets tegen die mensen heb, maar dit begint gewoon irritant te worden. En stiekem ook best asociaal. Toch?

Barbecue of frisse lucht?

En dan heb je nog het lawaai. Overdag geen probleem, maar zondagavond – als ik maandagochtend weer vroeg op moet – dan wordt het lastig. Dan lig ik wakker, te luisteren naar gelach en gesprekken, terwijl ik probeer te slapen. Het is niet dat ze schreeuwen, maar als je in zo’n huizenblok praat, dan galmt dat nogal. Rond etenstijd is dat niet erg, maar deze mensen barbecuen tot zeker middernacht door.

Ik twijfel. Moet ik er iets van zeggen? En als ik dat doe, hoe en wanneer? Op een rustige manier aanbellen en zeggen dat het me opvalt dat de rook erg doortrekt? Of een briefje in de brievenbus? Tegelijkertijd: ik woon er pas net, ik wil niet meteen als die zeikbuur bekendstaan. En misschien vinden de andere buren het juist hartstikke gezellig, en ben ik de enige die zich eraan stoort.

Dat is mijn dilemma: spreek ik mijn onderburen aan op hun barbecues en avonden op het balkon, of accepteer ik dit als het geluid en de geur van de grote stad? Wat zouden andere mensen doen in mijn situatie? En hoe zorg je dat je je punt maakt, zonder meteen de sfeer te verpesten?”

Vorige week

Vorige week gaven Metro-lezers advies over het dilemma van Sem (33), die per ongeluk het grote geheim van haar vriendin heeft gedeeld – en nu vreest voor de gevolgen.

Erna wijst haar op een oud gezegde: „Eerlijkheid duurt het langst. Je moet het meteen zeggen en ook hoe je je erbij voelt.”

Daar is Petra het mee eens. „We weten allemaal hoe dat gaat. Je had gewoon je mond moeten houden! Als ze je in vertrouwen zoiets vertelt, houd dat dan voor je, ook als je alcohol op hebt! Wat je nu moet doen is naar je vriendin toe gaan en eerlijk zeggen wat er gebeurd is.”

Nanni begrijpt niet waarom Sem het doorvertelde. „Waarom moet je eigenlijk andermans verhaal doorvertellen? Dat vraag ik me altijd af.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

