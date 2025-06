Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het Dilemma: ‘Neem ik afscheid van de man die nooit een vader voor me was?’

Zit jij met een prangende kwestie en wil je graag de mening van een ander horen? Metro deelt iedere week het dilemma van een lezer. Deze week Richard (59), die na veertig jaar radiostilte hoort dat zijn vader is overleden en twijfelt of hij naar de begrafenis moet.

„Ik was net achttien toen ik mijn vader voor het laatst sprak. Waarom we toen gebroken hebben, hou ik liever voor mezelf, dat hoofdstuk is gesloten. Wat ik wel kan zeggen: het was geen fijn afscheid, en sindsdien heb ik er nooit naar verlangd hem weer te zien of te spreken.

Via een oude kennis van hem vernam ik dat hij is overleden, en dat de begrafenis volgende week plaatsvindt.

Ik weet niet goed wat ik met dit nieuws moet. Mijn eerste reactie was: laat maar. Hij was ooit mijn vader, maar daarna compleet afwezig. Geen telefoontjes, geen kaartjes, geen pogingen tot contact. En ik heb daar ook geen behoefte aan gehad. Ik heb mijn leven opgebouwd zonder hem. Sterker nog, ik ben trots op waar ik nu sta, ondanks die moeilijke jeugd.

Toch knaagt het

En toch… zit het me niet lekker. Ik dacht altijd dat ik hem nooit meer zou zien, en dat was prima. Maar nu ik weet dat er geen enkele mogelijkheid meer is – geen kans meer om ooit alsnog iets recht te zetten of iets te zeggen – voel ik twijfel. Niet omdat ik spijt heb, of behoefte aan verzoening, maar misschien omdat ik tóch iets moet afsluiten. Want ook al was hij geen vader voor mij, hij blijft wel de man door wie ik hier ben.

Ik heb ook geen contact meer met mijn moeder, al heb ik haar door de jaren heen misschien nog een keer of drie gesproken. Is het niet raar als ik dan ineens op die begrafenis opduik? Misschien zit zij en de rest van die familie er wel helemaal niet op te wachten. Maar ik weet ook dat dit mijn laatste kans is om iets van dit hoofdstuk bewust af te sluiten.

Ga ik toch?

De vraag is: waarom zou ik daarheen gaan? Voor wie? Voor hem? Voor mezelf? Is het laf om niet te gaan? Of dapper om toch te verschijnen na al die jaren? Wat zouden andere mensen doen als ze na decennia stilte ineens horen dat een ouder is overleden, met wie ze niets meer hadden? Ik weet het niet. Mijn vrouw heeft gezegd me te steunen in wat ik ook kies en met me mee te gaan, als ik kies om te gaan, maar ook zij weet niet wat het beste is.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

