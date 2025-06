Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ex-treem gênant: ‘Ik kwam er na weken achter dat hij eigenlijk 10 jaar ouder was’

In de rubriek Ex-treem gênant deelt een lezer iedere week een verhaal over die ene ex die hij of zij nooit meer zal vergeten: in positieve of héél negatieve zin. Deze week: Noor (29), die er na maanden daten achterkwam dat haar vriend helemaal niet 32 was, maar… 42. „Het feit dat hij erover had gelogen, maakte alles nep.”

Noor (29): „We ontmoetten elkaar op Tinder. Zijn naam was Daan en hij zag eruit als een relaxte, vlotte man. Hij zei dat hij 32 was en als accountant werkte. Al snel merkte ik dat we dezelfde muzieksmaak en droge humor hadden. Het klopte voor mijn gevoel allemaal. En eerlijk is eerlijk: hij zag er ook echt goed uit.

Volledig in de wolken

We begonnen te daten en al snel werd het serieus. We gingen weekendjes weg, hij kookte voor me en kende alle hotspots in de stad. Ik had het gevoel dat ik een volwassen man had getroffen die wist wat hij wilde. De eerste paar maanden was ik volledig in de wolken. Als iemand me toen had gevraagd: ‘Wat is het beste aan Daan?’, had ik zonder twijfel gezegd: ‘Hij liegt niet. Hij is gewoon zichzelf.’



Maar na een tijdje vielen me wat kleine dingen op. Hij kende bepaalde series van vroeger niet, begreep bepaalde trendy woorden niet en keek me glazig aan toen ik zei dat ik vroeger op Habbo zat. Ook had hij ineens last van zijn rug en knieën als hij langer dan een uur op een festival stond. ‘Ouderdom komt met gebreken’, grapte ik. Hij lachte dan wat ongemakkelijk mee.

Tien jaar ouder

Het moment van de waarheid kwam toen ik zijn portemonnee open zag liggen op de eettafel, mét zijn rijbewijs er half uit. Niet dat ik er per se in wilde snuffelen, maar mijn oog viel op zijn geboortedatum. En daar stond het: 1983. Mijn hart sloeg over. Ik rekende snel. Hij was 42. Geen 32. Hij bleek TIEN jaar ouder dan wat hij me had verteld. Tien jaar! Ik checkte het nog een keer en het stond er toch echt: 1983.



Ik sprak hem er meteen op aan. Eerst probeerde hij het nog goed te praten: ‘Ik wilde niet dat je me te oud zou vinden. Leeftijd is maar een getal, toch? We hebben het toch leuk samen?’ Maar dat was het hele punt: ik had het misschien wel leuk gevonden met iemand van 42, als hij dat eerlijk had verteld. Het feit dat hij erover had gelogen, maakte alles nep. Elk moment, elk grapje en elk ‘eerlijk’ gesprek voelde ineens niet meer goed.

Wat was er nog wel echt?

Ik begon vanaf dat moment aan alles te twijfelen. Als hij hierover kon liegen, waarover dan nog meer? Heeft hij echt geen kinderen? Is hij wel écht vrijgezel? Heeft hij écht een baan als accountant of loog hij daar ook al over? Ik vertrouwde hem niet meer.

Na nagedacht te hebben, heb ik het dezelfde week nog uitgemaakt. Niet omdat 42 te oud was, maar omdat liegen over wie je bent nooit de basis van een relatie mag zijn. En zeker niet over iets wat vroeg of laat toch uitkomt.

Les geleerd

Sindsdien kijk ik niet meer alleen naar ‘de klik’ of ‘de vibe’. Ik stel gewoon direct de belangrijke vragen én wil bewijs zien. Zo zie je maar. Sommige exen laten je achter met pijn, anderen met wantrouwen en dan zijn er ook nog die je achterlaten met het besef dat je nooit zomaar moet aannemen dat een leeftijd op iemands Tinder-profiel klopt.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Vorige Volgende

Reacties