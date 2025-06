Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Is de dierentuin nog van deze tijd? Metro ging op bezoek bij de grootste van de Benelux: Pairi Daiza

Voor veel mensen is een dierentuin een ethisch dilemma. Die dieren in (te) kleine hokken, tentoongesteld voor mensen, kan dat nog wel? Metro nam de proef op de som en ging langs bij Pairi Daiza, de grootste dierentuin van de Benelux.

We ondervonden dat het er bij Pairi Daiza heel anders aan toe gaat dan bij dierentuinen waar dieren echt in te kleine hokken zitten en vooral gebruikt worden voor menselijk vermaak. Deze dierentuin speelt een belangrijke rol bij natuurbehoud en de bescherming van bedreigde diersoorten. Zo kunnen ze dieren in het wild beter beschermen. Weten hoe en wat deze dierentuin nog meer speciaal maakt? Dat zie je in de video hierboven.

