Burenruzies: ‘Mijn buurvrouw hangt iedere dag met een verrekijker uit haar raam om me te bespioneren’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Joost (42) over zijn buurvrouw, die haar vrije tijd graag doorbrengt mét een verrekijker in haar handen.

Joost (42): „Toen ik in deze wijk kwam wonen, kreeg ik van meerdere buren te horen: ‘Let een beetje op met de overbuurvrouw, die ziet alles.’ Ik dacht dat ze een beetje overdreven. Iedereen heeft wel een buur die graag uit het raam gluurt, toch? Op dat moment had ik geen idee wat me te wachten stond.

Verrekijker

Na een paar weken viel het me op dat het raam van mijn overbuurvrouw áltijd openstond. En dan niet zomaar open, nee: er stond standaard een verrekijker op de vensterbank, gericht op mijn terras. Eerst dacht ik nog dat haar man misschien vogels spotte, maar op een dag liep ik over mijn terras en zag ik de verrekijker ineens iets meedraaien. Toen wist ik: dit is geen vogelspotter. Ik word bekeken.



Het werd pas echt ongemakkelijk toen ik op een avond door mijn woonkamer liep in mijn joggingbroek en de volgende dag een briefje op de deurmat vond: ‘Bijzondere joggingbroek had je aan. Zit dat nou echt lekker?’ Geen naam, geen afzender, maar ik wist precies wie het geschreven had. Ik vond het best eng.

Ze weet alles

Sindsdien kijk ik standaard over mijn schouder als ik de gordijnen opentrek of een vuilniszak buitenzet. Ze weet alles, dat weet ik zeker. Wanneer ik thuiskom, of ik visite heb en wat ik op de barbecue leg. Soms denk ik dat ik haar hoofd zelfs zie bewegen als ik mijn slaapkamerraam opendoe.



Op een dag had ik er genoeg van. Ik zwaaide eens vriendelijk naar haar toen ik haar weer zag gluren. ‘Wil je anders gewoon even een stoel pakken en er gezellig bij komen zitten?’, riep ik lachend. Ze sloeg het raam dicht alsof ik haar privacy schond. Een uur later kreeg ik een mail van de VvE dat ik ‘intimiderend gedrag’ had vertoond richting een medebewoner en of ik daarmee wilde stoppen.

Leven onder toezicht

Inmiddels heb ik een extra scherm voor het keukenraam gehangen en overweeg ik camouflagenetten voor op m’n terras. Niet omdat ik iets te verbergen heb, maar omdat ik ook weleens zonder toezicht een biertje wil drinken op mijn terras. En mijn buurvrouw? Die hangt nog steeds elke ochtend even met haar verrekijker naar buiten. Maar tegenwoordig zwaai ik terug. Net zolang tot zij zich bekeken voelt.”

Vorige week

Vorige week vertelde Angelique (41) over haar buurman die van zijn tuin een slagveld maakte, met haar heg als mikpunt. Ook Metro-lezers reageerden hier massaal op. Nova reageerde met: „Ach ja, heel herkenbaar. Zelfs als de blaadjes niet uit mijn tuin komen. Zo kinderachtig.” Anneke zegt: „Wat een gedoe. Gewoon laten liggen, dan heb je gratis compost. Vogels en vlinders zijn er blij mee.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

