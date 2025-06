Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Burenruzies: ‘Mijn buurvrouw klaagt over geluid, maar kijkt zelf elke avond tv met het volume op 100’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Bas (36) over zijn buurvrouw, die geluidsoverlast vooral een probleem vindt als het niet van haar komt.

Bas (36): „Toen ik vorig jaar mijn bovenwoning vond, dacht ik: lekker, wat meer ruimte, meer privacy en eindelijk wat minder geluidsoverlast. Nou, wishful thinking. Binnen twee dagen kreeg ik een briefje onder mijn deur geschoven met de woorden: ‘Graag wat zachter praten na 22.00 uur. Ik heb er last van. Groetjes van de onderbuurvrouw.’

Lieve vrede bewaren

Maar: ik woon alleen. Ik praat niet luid en als ik wél met iemand bel, is dat meestal op normale toon. In mijn huis geen karaoke of houseparty. Maar oké, ik wilde de lieve vrede bewaren. Dus besloot ik voortaan zachter te praten, mijn muziek wat zachter te zetten en ik ging zelfs met sloffen lopen.



Diezelfde avond, het was mijn derde avond in mijn nieuwe appartement, wilde ik rond 22.15 uur gaan slapen. Op het moment dat ik in bed stapte, hoorde ik heel veel geluid. Bij mij beneden stond een tv op ‘standje bioscoop’ en dat nota bene bij de buurvrouw die had zitten klagen over mijn geluidsoverlast. Serieus, ik kon woord voor woord meeluisteren met een documentaire over een Amerikaanse seriemoordenaar. Er zat meer bas in die voice-over dan in een gemiddelde technohit.

Tv met volume op standje 100

En het bleek niet eenmalig te zijn. Vanaf dat moment was het elke avond, klokslag 22.00 uur, feest. Crime-docu’s met seriemoordenaars, verdwijningen en heel veel geweld: ik ken inmiddels het hele archief van Discovery uit mijn hoofd. En het ergste is nog: de tv staat elke keer op volume 100. Niet normaal.



Toen ik haar er een keer voorzichtig op aansprak, zei ze: „Oh, ja, maar dat is ontspanning voor mij. Dat is iets anders dan jouw onnodige geluid.” Pardon? Alsof praten met een vriend erger is dan luisteren naar hoe iemand z’n buurvrouw om het leven bracht met een mes? Toen ik haar dit vertelde bleef het stil. Ik zag haar alleen schudden met haar hoofd.

Subtiele wraakactie

Ik heb sindsdien geen briefjes meer onder mijn deur geschoven gekregen, maar wel een subtiele wraakactie uitgevoerd. Elke avond, precies als zij begint met haar crime-docu’s, zet ik mijn eigen tv ook keihard aan. Na ongeveer tien minuten zet ik mijn tv uit of zachter en dan hoor ik niets meer van haar. Misschien heeft ze eindelijk begrepen dat geluid twee kanten op werkt.”

Vorige week

Vorige week vertelde Lisa (42) over haar buurvrouw en haar wraakzuchtige viervoeter. Hij poepte iedere dag voor haar deur. Metro-lezers reageerden hier massaal op. Martine reageerde met: „Ik snap niet waarom hondenbezitters de kak van hun hond niet gewoon opruimen? Het is toch zeker niet de hond van de buurt?” Rob deelt ook zijn mening. „Eén oplossing: smeer de poep op haar deurklink.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

Jeroens buurman verscheen boos aan de voordeur toen hij het wifi-wachtwoord had veranderd, en eiste het nieuwe wachtwoord. Toen hij weigerde, volgde een scheldkannonade.

Het is soms lastig parkeren in een woonwijk, maar je moet elkaar ook wat ruimte geven. Ricks buren denken daar anders over: die bouwden zijn auto volledig in toen hij op ‘hun’ parkeerplek parkeerde.

Nadia was net bevallen van een huilbaby, toen de buren voor de deur stonden. Ze vonden het gehuil maar wat asociaal en vroegen of de baby niet ergens anders kon slapen.

Je privacy is heilig, zeker in en rondom je eigen huis. Toch namen de buren van Jeroen het daar niet zo nauw mee: ze installeerden een camera die precies de schutting over, zijn tuin in filmde.

