Burenruzies: ‘Mijn buurvrouw laat haar hond expres voor mijn deur poepen’

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een Metro-lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Lisa (42) over haar buurvrouw en haar wraakzuchtige viervoeter, die iedere dag precies voor haar deur poept.

Lisa (42): „Ik had altijd een prima band met mijn buurvrouw, maar toen ik ongeveer zes maanden geleden een keer aan haar vroeg of haar kleinkinderen iets minder hard konden schreeuwen – ik zat in een belangrijke meeting – knapte er denk ik iets bij haar. Sindsdien heeft ze me nooit meer gedag gezegd en draaide ze zelfs haar hoofd om als ze me zag.

Poepen voor de deur

Ongeveer twee maanden geleden lag er ineens een verse hondendrol vlak voor mijn voordeur. Niet ergens op de stoep, nee, precies voor mijn deurmat. Ik ging de deur uit om naar werk te gaan en ik kon de drol nog net ontwijken. Het was net alsof iemand met chirurgische precisie een hond had geparkeerd op de vierkante meter die ik dagelijks gebruik om mijn huis in en uit te gaan. En het gebeurde steeds vaker. Eerst gemiddeld twee keer in de week, later bijna elke dag. Ik vond het steeds vervelender worden. Stond ik weer hoor, een vieze drol op te ruimen van een hond.



Toen ik op een ochtend vroeg wakker was en uit het keukenraam naar buiten keek, zag ik de buurvrouw met haar hond voor mijn deur staan. Ze stond daar, haar hond aan de lijn, terwijl het beestje zijn behoefte deed, pal voor míjn deur. Toen hij klaar was, trok ze nonchalant aan de lijn en liep weg. Ze pakte geen zakje om de uitwerpselen op te ruimen, nee, ze liep gewoon door. Hoe asociaal!

Training

Ik liep naar buiten en riep haar: ‘Eh, vergeet je niet iets?’ Ze draaide zich om, keek me aan en zei: ‘O, hij kiest zelf uit waar hij poept. Daar kan ik niks aan doen.’ Sorry, maar een corgi van 12 kilo die z’n darmen elke ochtend op precies dezelfde plek leegt? Dat is geen toeval, dat is pure training. En prima als hij daar wil poepen, maar dan ruim je het wél op.



Na een paar weken was het nog niet anders en had ik er helemaal genoeg van. Ik besloot de ‘cadeautjes’ van haar hond vanaf dat moment gewoon in haar afgesloten brievenbus te deponeren. Het was direct duidelijk dat ze die niet iedere dag opende, want pas na een week stond ze boos aan mijn deur. Ze was woest, waarop ik zei dat ik alles ‘retour afzender’ had gestuurd. Dáár hoorde het, niet voor mijn deur. Je had haar gezicht moeten zien. Ze sloeg haar armen over elkaar en zei: ‘Wat kinderachtig zeg.’ Ik lachte vriendelijk en sloot mijn deur.

Wandelroute verlegd

Mijn actie heeft wel geholpen, want sindsdien heeft ze haar wandelroute verlegd. Mocht haar hond ooit weer mijn voordeur uitkiezen, dan krijgt ze de poep direct weer in haar brievenbus. Ik ben helemaal klaar met haar en haar kinderachtige gedrag.”

Vorige week

Vorige week vertelde Joost (42) over zijn buurvrouw, die haar vrije tijd graag doorbrengt mét een verrekijker in haar handen. Ook Metro-lezers reageerden hier massaal op. Willem reageerde met: „Je kunt ook gewoon een camera achter het slaapkamerraam plaatsen. Of twee!”

Ook Bianca deelde haar mening: „Terug doen met een verrekijker en zwaaien, etc. Plaats een camera zodat je bewijs hebt van wat ze allemaal doet.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

