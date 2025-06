Burenruzies: ‘Onze buren verpesten elke barbecue met hun geklaag over stank’

Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Buren: you love them or you hate them. Iedere week deelt een lezer in Burenruzies de meest bizarre, hilarische of totaal uit de hand gelopen burenruzie die hij of zij ooit heeft meegemaakt. Van drama in de groepsapp tot oorlog over een schutting. Deze week vertelt Martijn (39) over zijn buren, die iedere zomerse barbecue verpesten.

Martijn (39): „Zodra de zon schijnt, begint het bij mij te kriebelen. Niet door pollen, maar door trek in gegrild vlees. Ik ben zo’n type dat zijn barbecue al tijdens de eerste zonnestralen uit de schuur haalt, hem liefdevol schoonmaakt en daarna het halve tuincentrum én de supermarkt leeg koopt. Alles om maar de perfecte marinades, spiesjes en maiskolven te krijgen. Heerlijk. Het ging altijd goed, tot onze nieuwe buren besloten dat barbecueën een misdaad is.

De geurpolitie

De eerste keer dat ze er iets van zeiden, waren ze nog redelijk vriendelijk. ‘Zou je de barbecue een beetje aan de andere kant van de tuin willen zetten? De rook komt precies onze kant op.’ Geen probleem, ik snap dat niemand zin heeft in een rookgordijn tijdens het tuinieren. Dus ik schoof de barbecue een meter op en dacht dat het daarmee klaar was. Nou, niet dus.

Tijdens de tweede barbecue, twee weken later, stak de buurvrouw haar hoofd boven de schutting uit en riep ze: ‘We krijgen wéér die walm binnen. Echt heel vervelend!’ Ik bood nog aan om het dit keer kort te houden, maar kreeg als reactie: ‘Misschien moet je gewoon wat vaker binnen koken.’

Briefje in de brievenbus

Tijdens barbecue drie, drie weken later, kregen we een briefje in de brievenbus. ‘Beste buren, wij ervaren ernstige hinder van de barbecuegeur. Graag voortaan in overleg plannen.’ Ik dacht serieus dat het een grap was. Alsof ik voortaan een formulier moet invullen als ik trek heb in kipspiesjes.

Wat ik het meest frustrerende vind: we doen echt alles met beleid. Geen kampvuurvlammen, geen rookmachines en geen herrie. Meestal barbecueën we een uurtje of twee en dan is het klaar. Maar elke keer komt er commentaar. Zelfs op de geur van gemarineerde groenten! ‘Dat kruidige spul blijft nog uren hangen, hoor’, zei de buurman laatst.

Grens bereikt

De druppel was afgelopen Koningsdag. We hadden vrienden over en de kinderen speelden in de tuin. Ik had net wat vlees op de grill gelegd toen we iemand opeens heel overdreven hoorden hoesten aan de andere kant van de schutting. Vijf minuten later stak de buurvrouw, met een mondkapje op, haar hoofd weer boven de schutting uit en riep: ‘Dit is echt niet meer normaal!’ Ja, daar sta je dan met je hamburgertang in je handen.



Sindsdien barbecueën we gewoon stug door, maar met een extra portie sarcasme. We noemen het nu ‘de rookceremonie’. En elke keer als ik iets op de grill leg, zeg ik expres: ‘Oh nee, straks ruikt het weer LEKKER.’ Mijn vrouw moet daar altijd om lachen, maar diep vanbinnen balen we natuurlijk. Het is gewoon jammer dat je je in je eigen tuin niet vrij voelt.

Normaal doen

Ik snap dat mensen niet zitten te wachten op elke dag een houtskoolwalm, maar hallo, het is Nederland. We leven hutje-mutje, en af en toe ruik je dus een barbecue, een open haard of de frituurpan van drie huizen verder. Kunnen we alsjeblieft allemaal gewoon weer normaal doen? Of nog beter: kom gezellig een worstje mee eten. Dan klaag je de volgende keer misschien iets minder snel.”

Vorige week

Vorige week vertelde Bas (36) over zijn buurvrouw, die geluidsoverlast vooral een probleem vindt als het niet van haar komt. Ook Metro-lezers reageerden hier massaal op. Pat reageerde bijvoorbeeld met: „Ik hoor iedere ochtend het NOS-journaal van de buren in bed. Best handig! Voor de rest heb ik nooit last van ze.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar andere akkefietjes tussen buren? Deze verhalen waren favoriet bij onze lezers:

Jeroens buurman verscheen boos aan de voordeur toen hij het wifi-wachtwoord had veranderd, en eiste het nieuwe wachtwoord. Toen hij weigerde, volgde een scheldkannonade.

Het is soms lastig parkeren in een woonwijk, maar je moet elkaar ook wat ruimte geven. Ricks buren denken daar anders over: die bouwden zijn auto volledig in toen hij op ‘hun’ parkeerplek parkeerde.

Nadia was net bevallen van een huilbaby, toen de buren voor de deur stonden. Ze vonden het gehuil maar wat asociaal en vroegen of de baby niet ergens anders kon slapen.

Je privacy is heilig, zeker in en rondom je eigen huis. Toch namen de buren van Jeroen het daar niet zo nauw mee: ze installeerden een camera die precies de schutting over, zijn tuin in filmde.

