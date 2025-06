Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Aha! Hierom maken sommige geuren ons zo gelukkig

Een barbecue in de tuin, de geur van chloor uit een nabij zwembad, vers gemaaid gras.. het zijn geuren die we allemaal lekker vinden. Maar voor veel mensen zijn dit meer dan simpele waarnemingen. Ze vormen een directe brug naar het verleden en dat blijkt goed te zijn voor je welzijn.

„Als ik in de zomer een hamburger op de grill ruik, ben ik in gedachten meteen terug op vrijdagavonden bij het zwembad in mijn jeugd”, schrijft Chelsea Reid, psycholoog aan het College of Charleston in Amerika, in een artikel in The Conversation. „Nostalgie is meer dan een leuk gevoel. Het versterkt je mentale gezondheid.”

Nostalgische geuren zijn goed voor je

Lang werd nostalgie als ongezond gezien. In de zeventiende eeuw beschreef een Zwitserse arts het als een hersenziekte die soldaten trof die heimwee hadden naar huis. Inmiddels is dat beeld achterhaald.

Volgens Reid roept nostalgie warme herinneringen op aan dierbare momenten met vrienden en familie, vaak getriggerd door geuren, geluiden of smaken. „Het helpt mensen om te gaan met eenzaamheid of verdriet. Het versterkt optimisme, zelfvertrouwen en verbondenheid.”

Watermeloen als troost

In een reeks onderzoeken onderzocht Reid hoe nostalgie werkt via geuren en eten. Mensen die nostalgische geuren, zoals babypoeder of pumpkin spice, roken, voelden zich gelukkiger en socialer.

Bij eten bleek het effect nóg sterker. Eten staat vaak centraal bij sociale gebeurtenissen. „Denk aan watermeloen tijdens een zomerse barbecue of appeltaart in de winter. Die smaken herinneren je onbewust aan mooie momenten met geliefden.”

Toegegeve, niet alle nostalgische hapjes zijn even gezond. Denk aan koekjes, hamburgers of taart. Toch hoeft nostalgie niet te botsen met gezondheid. „Een sinaasappel tijdens de rust van een jeugdvoetbalwedstrijd kan net zo krachtig werken als een brownie van oma”, aldus Reid. Sterker nog: zelfs denken aan nostalgisch eten, of het tekenen ervan, kan hetzelfde warme gevoel oproepen, zonder extra calorieën.

Voordelen ‘springlevend’

Nostalgie mag dan een gevoel uit het verleden zijn, de voordelen zijn springlevend. Geuren en smaken brengen je misschien even terug in de tijd, maar zorgen juist voor verbinding in het hier en nu. „Die geur van gras of dat eerste hapje watermeloen? Het is niet zomaar zomer, het is een herinnering die je hart even oplaadt.”

