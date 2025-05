Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het is weer bijna Moederdag: waar komt deze dag eigenlijk vandaan?

Op de tweede zondag van mei is het weer zover: miljoenen kinderen maken ontbijt op bed, bloemen vliegen de deur uit en moeders worden in het zonnetje gezet. Maar waar komt die jaarlijkse verwennerij eigenlijk vandaan? Moederdag lijkt een moderne marketinguitvinding, maar het idee om moeders te eren is al duizenden jaren oud.

De oudste vormen van Moederdag vinden we terug in de klassieke oudheid. In het oude Griekenland werd Rhea, de moeder van de goden, geëerd tijdens grootschalige lentefeesten. Later namen de Romeinen het stokje over met hun eigen feest genaamd Matronalia, een feestdag gewijd aan Juno, godin van het huwelijk en het moederschap. Jaarlijks op 1 maart kregen moeders geschenken van hun kinderen en echtgenoten, en hielden priesters ceremonies om vruchtbaarheid en vrouwelijke kracht te vieren.

Een kerkelijk tintje

In middeleeuws Engeland ontstond een christelijke variant: Mothering Sunday. Die viel op de vierde zondag van de vastentijd. Mensen keerden op die dag terug naar hun ‘moederkerk’, de kerk waar ze waren gedoopt.

Maar na verloop van tijd kreeg de dag ook een meer huiselijke betekenis. Dienstmeisjes en knechten, die vaak ver van huis werkten, kregen vrij om hun familie te bezoeken. Ze namen cadeautjes of bloemen mee, vaak geplukt onderweg, en brachten de dag met hun moeder door. Zo groeide het bezoek aan de moederkerk uit tot een moment om ook je eigen moeder te eren.

De vrouw achter de moderne Moederdag

De Moederdag zoals wij die nu kennen, heeft zijn oorsprong in de Verenigde Staten. In 1908 organiseerde de Amerikaanse Anna Jarvis een herdenkingsdienst voor haar overleden moeder, Ann Reeves Jarvis, die zich tijdens haar leven had ingezet voor betere gezondheidszorg voor vrouwen. Jarvis streed jarenlang voor een officiële feestdag om moeders te eren. In 1914 werd haar wens werkelijkheid: president Woodrow Wilson riep de tweede zondag in mei uit tot nationale Moederdag.

Maar ironisch genoeg keerde Jarvis zich later fel tegen wat haar initiatief was geworden. Ze vond dat de dag werd misbruikt door winkeliers, kaartproducenten en bloemenverkopers. Ze spande zelfs rechtszaken aan tegen commerciële partijen die volgens haar ‘haar’ dag kapotmaakten.

Moederdag in Nederland

Moederdag kwam in 1925 naar Nederland. Wat de verspreiding van de feestelijke dag in Nederland echt een duw gaf, was de steun van de bloemenbranche. De dag werd al snel gepresenteerd als hét moment om moeders in het zonnetje te zetten en dat ging natuurlijk uitstekend samen met het geven van bloemen. Vooral in de jaren 30 groeide de populariteit van Moederdag, met hulp van slimme reclamecampagnes en promotie via scholen, kerken en winkels.

Moederdag werd zo niet alleen een dag van waardering, maar ook een commercieel succes. De timing, de tweede zondag in mei, valt samen met de bloeitijd van veel bloemen, wat het voor de sector extra aantrekkelijk maakte.

In België is de situatie wat complexer: het land kent twee data voor Moederdag. In Antwerpen wordt de feestdag gevierd op 15 augustus, tegelijk met Maria-Tenhemelopneming. Deze dag herdenkt het geloof dat Maria, de moeder van Jezus, na haar dood met lichaam en ziel in de hemel werd opgenomen. In de rest van België volgt men de internationale lijn: de tweede zondag in mei.

