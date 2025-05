Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Vrouwen minder gezond, gelukkig en tevreden met werk dan mannen

Vrouwen voelen zich minder gezond en gelukkig dan mannen, én zijn minder tevreden op hun werk. Tot die conclusie kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het CBS onderzocht ‘brede welvaart’. Brede welvaart draait niet alleen om het inkomen van mensen, maar ook om hoe gezond en gelukkig zij zich voelen, hoe zij hun werk ervaren en of zij vertrouwen hebben in elkaar en in de samenleving.

Verschillen tussen mannen en vrouwen

De grootste verschillen tussen mannen en vrouwen liggen op het gebied van het hebben van betaald werk en de ervaren gezondheid, stelt het CBS. Volgens de onderzoekers zijn vrouwen iets minder vaak tevreden met hun werk, hebben zij minder vaak vertrouwen in mensen en instituties en ervaren zij meer last van milieuvervuiling in hun woonomgeving. CBS: „Mannen scoren op al deze punten juist bovengemiddeld. Het enige punt waarop zij ongunstiger scoren, is slachtofferschap van criminaliteit.”

Er bestaan, net als in voorgaande jaren, ook relatief grote verschillen tussen onderwijsniveaus. Bij hbo’ers en universitair geschoolden hebben betere uitkomsten de overhand. Ook herkomst speelt een rol. Mensen die in Nederland geboren zijn met ouders die hier ook geboren zijn, ervaren meer ‘brede welvaart’.

Verschillende leeftijdsgroepen

Het statistiekbureau stelt ook vast dat de levenskwaliteit van mensen in de jongste leeftijdsgroepen, tot 35 jaar, lager is dan die van mensen uit hogere leeftijdsgroepen. „Zij hebben minder te besteden, bezitten minder vermogen en geven relatief veel van hun inkomen uit aan woonlasten. Ook zijn zij minder dan gemiddeld tevreden met hun leven en hun vrije tijd en vaker slachtoffer van criminaliteit”, constateert het CBS.

Voor de jongste leeftijdsgroep springen vooral positieve resultaten eruit op het gebied van gezondheid, arbeidsparticipatie en vertrouwen in instituties. De leeftijdsgroep tussen 45 en 65 jaar oud heeft het doorgaans goed. Zij hebben het vooral op materieel gebied beter dan gemiddeld en zijn tevredener met hun werk.

Eerder schreef Metro over een onderzoek waaruit blijkt dat mensen na hun vijftigste gelukkiger zijn. Dit strookt met een ander onderzoek, waaruit blijkt dat de generatie Babyboomers zich het gelukkigst voelen. Ze bleken ook al het meest veerkrachtig.

Meeste Nederlanders tevreden met hun leven

Het CBS stelt verder vast dat de meeste Nederlanders tevreden zijn met hun leven en met aspecten daarvan, zoals werk, vrije tijd en wonen. Vorig jaar gaf 85 procent van de Nederlanders het leven een 7 of hoger. „Het vertrouwen in andere mensen is groot en neemt toe. Ook het vertrouwen in instituties, zoals rechters en politie, is groot.” Eerder klonken juist geluiden dat het wantrouwen in de overheid zou toenemen.

Toch gaat het niet in alle opzichten goed. „Zo is er werk in overvloed, maar loont werken minder. Daarnaast groeit het woningtekort”, concludeert het bureau. Hoewel er nog steeds veel vraag is naar personeel, is dat volgens de onderzoekers niet terug te zien in de beloningen voor werk. Gecorrigeerd voor inflatie is het gemiddelde uurloon van werknemers sinds 2009 niet gestegen.

