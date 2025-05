Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Ui snijden zonder te huilen? Volgens wetenschappers is dít de oplossing

Als er één groente is die bijna in elk gerecht past, dan is het wel een ui. Het is betaalbaar én een echte smaakmaker, maar het snijden ervan kan een echte crime zijn. Want hoe je een ui ook snijdt, je krijgt geheid tranen. Gelukkig hebben wetenschappers ontdekt hoe je dit in de toekomst (grotendeels) kunt voorkomen.

Er zijn heel wat trucjes die je kunt toepassen om de kans op traanogen aanzienlijk te verkleinen, maar een wetenschappelijke onderbouwing hiervoor ontbrak altijd. Tot nu toe, want wetenschappers van de Cornell University hebben ontdekt dat er vooral één methode is die heel goed werkt als je een ui wilt snijden zonder te huilen.

Ui snijden zonder te huilen

Volgens de wetenschappers is een scherp mes én langzaam snijden de gouden combinatie als het gaat om het snijden van een ui. Dankzij deze methode wordt de hoeveelheid uienextract die in de lucht komt namelijk aanzienlijk verminderd. „Onze bevindingen tonen aan dat bottere messen zowel de snelheid als het aantal uitgestoten druppels vergroten. Dit geeft wetenschappelijke onderbouwing voor de wijdverbreide opvattingen dat het slijpen van messen scheuren in uien voorkomt.”

Onderzoeksmethode

Maar hoe komen de wetenschappers tot deze conclusie? Voor het onderzoek ontwikkelde het team een speciale guillotine die kon worden uitgerust met verschillende soorten messen. Vervolgens sneden ze uien met messen van verschillende formaten, met verschillende scherptes en verschillende snijsnelheden. Terwijl ze de uien sneden hielden de onderzoekers er een camera bij om precies te kunnen bepalen hoeveel sap de lucht in werd gespoten. Uiteindelijk bleek dat de hoeveelheid sappen vooral af hing van de scherpte van het mes en de snelheid waarmee er werd gesneden.

Raar maar waar

Je zou misschien denken dat je door snel te snijden minder last hebt van opspattende sappen, maar dit blijkt verrassend genoeg niet het geval te zijn. „Sneller snijden resulteerde ook in meer sapproductie, en dus meer mist die de ogen irriteerde”, zo legt het team uit. Langzaam snijden met een scherp mes is dus de perfecte methode!

