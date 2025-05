Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Steeds meer jongeren willen eruit zien als hun gephotoshopte zelf, blijkt uit nieuw onderzoek

Een gladgestreken huid, een slankere kaaklijn en grotere ogen… Het is tegenwoordig allemaal binnen handbereik met een paar tikken op je smartphone. Voor veel jongeren is het gebruik van bewerkingsapps zoals Facetune dagelijkse kost.

Maar de impact ervan gaat verder dan alleen je feed opvrolijken, blijkt uit nieuw onderzoek dat gepubliceerd is in het vakblad New Media & Society.

Groot deel jongeren bewerken hun selfies

Onderzoekers van universiteiten in Australië en het Verenigd Koninkrijk interviewden tientallen jongeren tussen de 18 en 24 jaar en organiseerden groepssessies over het gebruik van bewerkingsapps. Wat bleek? De meeste jongeren bewerken hun selfies – soms een beetje, soms tot in detail – waarbij ze hun gezicht letterlijk herstructureren.

Facetune was veruit de populairste app, gevolgd door Snapseed, Meitu en de standaard beauty filters van nieuwe telefoons. Naast het aanpassen van belichting of puistjes wegwerken, gebruiken veel jongeren de apps ook om neus, kaaklijn, taille en schouders te veranderen, alsof ze alvast een digitale neuscorrectie of facelift ondergaan.

Noodzaak om ‘beste zelf’ te tonen

Waarom doen ze het? De druk van sociale media speelt een grote rol. Jongeren voelen de noodzaak om hun ‘beste zelf’ te tonen. „Je weet dat iedereen zijn foto’s bewerkt”, zei een deelnemer. „Dus als jij dat niet doet, val je uit de toon.”

Sommigen noemen het een gevaarlijk pad: „Eens je begint met bewerken, is het moeilijk om te stoppen.” Vooral jonge vrouwen voelden dat de norm om er ‘gewoon normaal’ uit te zien, hoger ligt dan ooit.

Ook gezicht in het echt willen aanpassen

Wat nog zorgwekkender is: voor een groeiend aantal jongeren blijft het niet bij bewerken. Ongeveer een derde van de deelnemers zei dat ze na verloop van tijd ook in het echt hun gezicht wilden aanpassen.

Zoals de 20-jarige Freya, die de wetenschappers voor het onderzoek spraken: „Sinds ik mijn lichaam begon te bewerken op foto’s, wilde ik het ook in het echt veranderen.” Ze begon met lip- en wangfillers. De 19-jarige Amber voegde daaraan toe: „Cosmetische ingrepen zijn nu gewoon één stap verder dan een filter.”

Grens tussen realiteit en digitale perfectie vervaagd

De onderzoekers waarschuwen dat de opkomst van kunstmatige intelligentie in technologie de grens tussen realiteit en digitale perfectie steeds meer laat vervagen. Dat kan grote gevolgen hebben voor de mentale gezondheid van jongeren, vooral op het gebied van lichaamsbeeld.

